"Marchiate a fuoco", "Pubblicità gratis". Chiara Ferragni ancora nel mirino del web

Chiara Ferragni è finita (di nuovo) al centro delle critiche. A farla finire dritta dritta nella bufera social è il nuovo modello di bikini che l'imprenditrice digitale si appresta a lanciare sul mercato. Il costume non è ancora acquistabile, ma la moglie di Fedez si è portata avanti promuovendolo sulla sua pagina Instagram con uno scatto realizzato dal Sudafrica, dove si trova per una vacanza con alcuni amici. Subito sono arrivate da una parte le critiche per la sua eccessiva magrezza, dall'altra sono piovute le osservazioni negative sul modello di bikini.

Le critiche all'eccessiva magrezza

Le critiche più pungenti sono arrivate per la sua forma fisica, considerata da molti eccessivamente esile. Una magrezza che lascerebbe passare un messaggio sbagliato alle ragazzine, che la seguono sui social network. " Tantissime ragazzine ti seguono e mostrare il tuo corpo così magro può essere dannoso e pericoloso per chi non si accetta e ha già problemi con il proprio corpo", ha scritto una follower su Instagram, mentre un'altra sottolineava: "Non è un magro sano! Anche io sono magra e me lo dicono ma lei sembra anoressica! E considerando che la seguono tante ragazzine non va bene! Non è un esempio da seguire! ". Non si tratta della prima volta che Chiara Ferragni finisce nel mirino del web per la sua magrezza tanto che in alcuni casi si è parlato addirittura di body shaming, ma lei non ha mai replicato sul tema.

L'effetto "branding"