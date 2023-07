"Matrimonio finito". Ricky Martin e Jwan Yosef si dicono addio

" Dopo un’attenta riflessione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per noi stessi e per i nostri figli ". Sono queste le prime parole del comunicato stampa con il quale il cantante Ricky Martin ha annunciato il divorzio dal marito, il pittore siriano Jwan Yosef. La notizia arriva a pochi mesi dall’anniversario delle loro nozze, che vennero celebrate in gran segreto nel 2018 dopo due anni di relazione.

L'annuncio sui social

Nel comunicare l'addio consensuale, Martin e il marito hanno detto di volere "preservare e onorare ciò che abbiamo vissuto come coppia durante questi anni meravigliosi ". Del resto la coppia ha due figli, Lucia , nata da maternità surrogata nel 2018, e Renn , nato nel 2019, mentre Ricky Martin è padre anche dei gemelli Matteo e Valentino, nati nel 2008. " Il nostro desiderio più grande ora è quello di continuare ad avere una dinamica familiare sana e un rapporto incentrato sulla nostra genuina amicizia, mentre condividiamo l’educazione dei nostri figli”, si legge nella nota affidata ai social e pubblicata in anteprima dalla rivista People : "Come sempre, siamo grati per tutto l’amore e il sostegno che abbiamo ricevuto durante il nostro matrimonio. Siamo in completa pace e tranquillità mentre iniziamo questo nuovo capitolo della nostra vita ”.

La storia tra Ricky Martin e Jwan Yosef

La storia tra la popstar portoricana e l'artista siriano era cominciata nel 2015 grazie a Instagram. Ricky Martin era alla ricerca di dipinti da acquistare e curiosando sulla popolare piattaforma fu colpito dalle opere di Yousef. Per sei mesi i due si sono frequenti a distanza con mail e messaggi ma l'incontro a Londra, avvenuto nel 2016, ha cambiato tutto. " L'ho visto e ho detto: 'Oh mio Dio. Lo sposerò '", raccontò anni fa Ricky Martin, parlando del loro primo appuntamento. Da quell'incontro all'ufficializzazione della relazione passò pochissimo.