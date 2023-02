La rivelazione dell'amico sulle cause della morte di Maurizio Costanzo

Non esistono parole per commentare una morte, un fatto tragico ed inevitabile della vita che spinge ognuno di noi a rimescolare le carte, soprattutto quando si tratta di una persona cara. Si ricordano le gioie e si tende a dimenticare i dolori; l'unico presente, che non dà pace, è quello della causa, il motivo per cui qualcuno, che è stato al nostro fianco tutta la vita, ci è stato strappato via. È questo il ricordo di Giorgio Assumma, ex presidente Siae, avvocato e confidente di molte star di cinema e tv, ma soprattutto il miglior amico di Maurizio Costanzo, che oggi sulle pagine del Corriere, ha raccontato cosa, inaspettatamente, lo ha portato via da questa vita.

Costanzo non era malato, come molti vociferano in questi giorni, si trovava in ospedale per un piccolo intervento superato brillantemente. " Una sciocchezza, nessuno di noi era preparato al peggio " racconta Assumma: " L'ho sentito per parlare di lavoro, era di ottimo umore, stavamo pensando ad una nuova sceneggiatura per il cinema. Mi ha salutato dicendomi: 'Ci vediamo presto, non questa settimana, ma la prossima' ”. Ma invece le cose non sono andate così: " Una polmonite se l’è portato via. Il giorno dopo è morto ", rivela Assumma ancora incredulo, cancellando con le sue parole, tutte le varie ipotesi che in questi giorni si sono fatte sulla scomparsa di uno dei più grandi giornalisti italiani.