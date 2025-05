Mauro Icardi e La China, fidanzamento ufficiale: la cifra da capogiro per gli anelli e la reazione di Wanda

Ascolta ora 00:00 00:00

Si fa seria la storia d'amore tra Mauro Icardi e Eugenia "La China" Suarez. Dopo avere ottenuto la separazione da Wanda Nara il calciatore argentino sembra avere definitivamente voltato pagina, impegnandosi nella relazione con l'attrice connazionale. Da alcuni mesi i due si mostrano felici e innamorati sui social network e nelle scorse ore l'attaccante del Galatasaray è volato insieme alla compagna in Florida, a Miami, per una breve vacanza. L'occasione giusta per consolidare l'amore e, a giudicare dalle ultime foto pubblicate da entrambi, anche per ufficializzare il fidanzamento.

La foto in bianco e nero condivisa da entrambi nelle Stories dei rispettivi profili Instagram, infatti, parla di un impegno ufficiale. Mauro Icardi ha pubblicato un'immagine in cui lo si vede insieme alla fidanzata mentre si guardano negli occhi con le mani in primo piano. E, proprio in primo piano, si vedono chiaramente due fedine brillare rispettivamente all'anulare sinistro della cantante argentina e a quello dello sportivo. Ad avvalorare il gossip sul fidanzamento ci sono le parole scritte dal calciatore a margine del post: un "Ti amo" e l'emoji di una fede nuziale con un cuore rosso.

Quanto costano gli anelli

Il costo degli anelli, che i due argentini hanno sfoggiato su Instagram, è stato svelato dai media sudamericani che hanno rivelato i dettagli sui due preziosi. Secondo quanto riferito dal programma televisivo LAM si tratta di due fedine di Tiffany & Co. in oro giallo e diamanti. Due anelli identici che hanno un costo stimato di circa 4350 dollari. Il pegno d'amore sarebbe stato acquistato durante il viaggio a Miami, che Maurito e Eugenia stanno facendo in questi giorni. Per questo avrebbero condiviso la foto con le loro mani in primo piano - e i rispettivi anelli - ufficializzando il fidanzamento sui social.

La reazione di Wanda Nara

Com'era prevedibile non è tardata ad arrivare la reazione dell'ex moglie di Icardi, Wanda Nara che nelle storie del suo account Instagram ha pubblicato una serie di scatti sexy, che sembrano rispondere in modo provocatorio al fidanzamento dell'ex marito.

L'argentina, che è reduce dalla fine della storia d'amore con il giovane rapper L-Gante, si trova a Buenos Aires con i cinque figli e si sta concentrando sui prossimi impegni professionali in televisione, divisa tra la conduzione della nuova stagione di "MasterChef Argentina" e le riprese della sua, che verrà pubblicata su Netflix nel 2026.