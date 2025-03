Wanda Nara e Mauro Icardi addio, la separazione è ufficiale. Il calciatore: "Lotterò per la verità"

Ascolta ora 00:00 00:00

La storia d'amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi si è ufficialmente conclusa. Il tribunale di Milano ha messo la parola fine al matrimonio più discusso degli ultimi anni ufficializzando la separazione legale. Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa italiane, il calciatore argentino, assistito dai legali Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano, ha ottenuto la separazione dalla moglie, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Di Carlo. Era stato Icardi a presentare richiesta di divorzio in Italia nell'estate del 2024.

Cosa succede ora

Sebbene Wanda Nara abbia mancato l'udienza dello scorso 11 marzo, i giudici hanno emesso il provvedimento di separazione che rappresenta il primo passo di una causa legale, che vedrà scontrarsi i due ex coniugi su altri aspetti: il patrimonio, le infedeltà e la gestione delle figlie. Tutto mentre in Argentina proseguono i procedimenti penali avviati da ambo le parti. Da mesi, infatti, il calciatore e l'imprenditrice si scambiano accuse e minacce e decine di denunce hanno riempito i tavoli del tribunale di Buenos Aires, dove sono aperti molti fascicoli con accuse a vario titolo di violenza domestica, violenza psicologica e possesso di armi.

Rapporti tesissimi con Wanda

Nel giorno della festa del papà, dunque, Mauro Icardi festeggia per avere ottenuto la separazione ufficiale. " Il calciatore è ovviamente soddisfatto del risultato, avendo lui presentato la richiesta ai giudici" , riferiscono le agenzie, ma la gioia è attenuata dalla difficile situazione con la sua ex moglie sulla gestione delle figlie. Più volte il calciatore ha accusato Wanda di ostacolare i suoi incontri con Isabela e Francesca e l'ultimo video finito sul web testimonia il clima tesissimo che c'è tra Icardi e Nara.

Nelle immagini Icardi è in ascensore con la figlia minore in lacrime mentre Wanda grida disperata agli agenti di polizia, intervenuti su richiesta dell'argentina, di impedire all'ex compagno di portare via la bambina. Una situazione surreale che sarebbe stata causata del rifiuto di Maurito di portare con sé i cani delle bambine.

Le parole di Icardi per le figlie

Poche ore prima di ricevere la notizia della separazione Icardi ha affidato a Instagram un lungo messaggio di sfogo, parlando del difficile momento che sta vivendo lontano dalle sue due figli. E proprio a loro ha rivolto un pensiero: " Mentre continuano a inventare bugie e a manipolarci noi non possiamo ancora goderci i nostri momenti, senza abbracciarci, senza baciarci, senza stare con i loro 'Papuchi'. Le mie principesse sono quasi arrivate e andrà tutto bene. Vi amo e mi mancate".

"Ora è tutto ufficiale e il verdetto è in mano. La verità sta venendo fuori. Lotterò fino all'ultimo momento per denunciare tutti coloro che sono complici e stanno danneggiando le mie figlie

Poi il commento sulla separazione da Wanda:".