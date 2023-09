Amici, Emma, tradimenti e ritorni di fiamma: la storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Sebbene l'annuncio ufficiale di divorzio manchi, il matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra essere ormai finito (almeno per ora). La loro storia d'amore, però, rimarrà una delle più passionali e chiacchierate di sempre.

Il colpo di fulmine ad Amici

È il 2012. La fase Serale della trasmissione Amici 11 prende ufficialmente il via su Canale 5. Belen Rodriguez è ospite fissa del talent di Maria de Filippi e Stefano De Martino è uno dei ballerini professionisti. Belen viene coinvolta in alcune coreografie e lavora a stretto contatto con il corpo di ballo. Il colpo di fulmine con Stefano è inevitabile. L'argentina, però, è legata a Fabrizio Corona, mentre De Martino è fidanzato con Emma Marrone. Quest'ultima è nel programma tra i Big, ma non si accorge del feeling nato tra Belen e Stefano. Intanto il gossip esplode sul web.

L'incedente in moto, l'intervento di Maria

Sui social e in rete non si parla d'altro che del flirt nato tra Belen e Stefano. L'argentina e De Martino non confermano né smentiscono ma, quando hanno un incidente in moto insieme, la loro frequentazione viene a galla. I due finiscono in ospedale e sulle copertine di tutte le riviste di gossip e spettacolo e il colpo per Emma è durissimo. È maggio e Maria De Filippi interviene per capire cosa sta succedendo tra i suoi tre pupilli. La conduttrice parla con Belen e Stefano, che confessano di essersi innamorati, e decide di informare lei stessa Emma, come fa una mamma con la figlia tradita. Poi, per dare un freno ai pettegolezzi, la conduttrice invita Belen e Stefano nel day time di Amici - subito dopo l'incidente - ma i due vengono fischiati. Così Maria interviene: "Il pubblico deve dimostrare la sua maturità perché va bene che il gossip distragga in questo momento di crisi ma i fischi vanno riservati alle cose importanti ".

La passione travolgente, la gravidanza

De Martino e la showgirl iniziano la loro relazione alla luce del sole tra vacanze e uscite nei locali e davanti agli obiettivi dei fotografi non nascondono gesti passionali e grandissima intesa. E l’argentina rimane subito incinta. È ottobre 2012. Belen annuncia di essere al terzo mese di gestazione sulle pagine del settimanale Chi: " Questo bambino è frutto dell’amore e le critiche non mi sfiorano. Tanto chi lo fa, poi, è il primo che ci ferma per strada per chiederci l’autografo. Forse abbiamo sbagliato i tempi con i nostri ex, ma non ce l’abbiamo proprio fatta ". Il 9 aprile 2013 nasce Santiago. Alla clinica Mangiagalli la showgirl e il ballerino accolgono il loro primo figlio.

Il matrimonio

Il 20 settembre 2013 Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sposano a Comignago, piccolo comune novarese a due passi dal Lago Maggiore. I due si dicono sì nella cappella privata di villa Giannone e poi festeggiano con circa trecento invitati. I paparazzi sono appostati ovunque e sui social ci sono decine di foto e video dell'evento più chiacchierato dell'anno. Belen indossa due abiti differenti nel corso della giornata disegnati per lei dallo stilista emergente Daniele Carlotta. Per loro, però, niente luna di miele ma una fuga romantica a Londra.

La prima crisi

Febbraio 2015. Le voci di crisi impazzano sul web. Dagospia parla di "maretta" tra Belen e Stefano e gli indizi sembrano confermarlo. Il settimanale Chi svela i retroscena della separazione: " Stefano si è trasferito all’hotel Bulgari ". La coppia ha deciso di comune accordo di vivere separatamente per provare a risolvere la crisi matrimoniale. Ma l'addio dura poche settimane. A fine marzo la showgirl e il ballerino vengono paparazzati alle Maldive insieme più innamorati che mai. “ Mi sento in Paradiso. Stefano è l’unico che sa tenermi testa. Da sempre ", rivela la Rodriguez.

I sospetti sulla seconda gravidanza

È settembre 2015. La crisi è alle spalle e si vocifera che la coppia sia in cerca di una seconda gravidanza. Le foto che Belen pubblica su Instagram e i servizi, che escono sulle riviste, mostrano forme rotonde sospette, ma quando i rumor diventano notizia, la Rodriguez sbotta. "Ma quale pancino sospetto? Avevo il ciclo e le mani in tasca ", afferma in un'intervista a IoDonna.

La separazione ufficiale

Il secondo figlio non arriva ma l'addio sì. Belen e Stefano vengono sorpresi dai fotografi mentre litigano violentemente in un ristorante. Le lacrime dell'argentina parlano di una ferita profonda e la situazione precipita. È Natale 2015, quando esce il comunicato stampa del legale di Belen Rodriguez: " Resteranno immutati la stima e l'affetto reciproci e la comune volontà di mantenere un rapporto sereno, anche nell'interesse del figlio" . Il matrimonio è finito, la coppia si separa.

Flirt e riavvicinamenti

Lontana da Stefano Belen si riavvicina a Marco Borriello. In due vengono paparazzati in montagna e poi a Capodanno insieme ma a febbraio l'argentina viene pizzicata in un locale in atteggiamenti intimi con l'attore Fabio Troiano, conosciuto sul set di "Non c'è due senza te". La primavera del 2016 è caldissima per la showgirl, che viene avvistata anche in compagnia del rapper Fedez. Insieme a cena l'uno accanto all'altra e poi in altre tre occasioni e le voci di un flirt si fanno insistenti. In occasione del compleanno di Santiago, però, Stefano e Belen si riavvicinano e i fan sperano in un ritorno di fiamma.

La storia con Andrea Iannone

Estate 2016. Belen e Marco Borriello si frequentano. Loro si dicono solo amici ma i fotografi di Chi li immortalano i atteggiamenti intimi, tra coccole e baci, nella loro vacanza a Ibiza. Durante i mesi caldi, però, la Rodriguez conosce Andrea Iannone, il pilota di motociclismo, e tra i due esplode la passione. "È una ragazza semplice, ci divertiamo assieme", conferma lo sportivo e la storia si fa seria. Belen assiste al Gp d'Austria portando fortuna al nuovo fidanzato e ufficializza su Chi la relazione. L'amore tra Belen e Andrea Iannone procede a gonfie vele tra copertine sulle riviste e foto social, che documentano la relazione. I fan la criticano per avere voltato pagina ma lei, su Instagram, si sfoga: “Il divorzio è il fallimento più brutto della mia vita, ma è andata così. La vita va avanti". Iannone la fa sentire sicura, è un uomo "libero e forte" - rivela Belen - e la passione è forte. I rapporti con De Martino, forzati per via di Santiago, però sono tesi.

Separazione legale, l'addio a Iannone

A gennaio 2017 Belen Rodriguez e Stefano De Martino legalizzano la loro separazione. Il giudice affidato Santiago alla showgirl e stabilisce un mantenimento mensile di 1000 euro per le spese del figlio e dell'ex compagna. Nel frattempo, Belen e Iannone cercano casa a Milano e si vocifera che i due siano pronti a sposarsi, ma a giugno 2018 arriva l'annuncio della crisi con Andrea Iannone dopo due anni d'amore. Ai giornali la Rodriguez ammette " Con Andrea ci siamo presi una pausa e sono certa che ne valga la pena ". L'addio diventa definito a settembre.

Il ritorno di fiamma

Siamo a febbraio 2019. Ci sono segnali di riavvicinano tra i due ex coniugi. Stefano a Domenica In, guardando una foto di famiglia, dice che il suo posto è tra le braccia di Belen e Santiago; lei ospite in radio scherza: "Stefano ti aspetto a casa". Pochi giorni dopo l'argentina e il napoletano vengono fotografi insieme abbracciati, che si baciano. I paparazzi li immortalano sempre più spesso insieme e innamoratissimi e ad aprile Stefano torna a indossare la fede, segnale inequivocabile di un ritorno di fiamma. L'ufficialità arriva attraverso i social, dove la coppia pubblica le foto di un viaggio in Marocco. " Resta un po' o meglio per sempre" , scrive Belen su Instagram. A giugno dello stesso anno De Martino smentisce una nuova gravidanza della moglie ma rivela: "Ci stiamo lavorando". Confessa di avere faticato per riconquistarla e si parla addirittura di nozze bis.

La crisi post Covid

Maggio 2020. Dopo avere trascorso il lockdown insieme, Belen e Stefano sono di nuovo ai ferri corti. Le voci parlano dei numerosi tradimenti di De Martino e Belen, per la prima volta, appare suo social in un video nel quale parla di momento difficile non dipeso da lei. Il gossip su una scappatella tra Stefano e Alessia Marcuzzi si fa strada con insistenza, si parla di SMS compromettenti, e la coppia si allontana irrimediabilmente, tanto che Belen si consola tra le braccia di Gianmaria Antinolfi. Ma la relazione è brevissima.

La storia con Antonio Spinalbese

È agosto 2020 e la rivista Chi dedica la copertina alla nuova coppia dell'estate: Belen e Antonino Spinalbese. Lui è l'hair stylist, amico di Patrizia Griffini, che ha fatto perdere la testa all'argentina ma la coppia esce allo scoperto solo a novembre. La passione con il bel Antonino, più giovane di lei, è travolgente tanto che la showgirl rimane subito incinta, ma perde il figlio tanto desiderato. Tre mesi dopo ecco arrivare, però, la notizia bomba. "Sono incinta", rivela Belen al settimanale Chi e il 12 luglio viena alla luce la piccola Luna Marì. Nonostante il parto fosse programmato al Mangiagalli, la Rodriguez è costretta a partorire in una clinica di Padova mentre era fuori per un weekend in famiglia. L'idillio familiare dura pochissimo. In autunno Belen e Antonino sono già ai ferri corti e l'hair stylist lascia la casa, dove vive con Belen e Luna Marì.

Il ritorno con De Martino

L'inizio del 2022 è nel segno dell'amore ritrovato per Belen e Stefano. I due vengono paparazzati mentre si abbracciano e si baciano a Malpensa, poi i fotografi sorprendono De Martino a casa della moglie, dove vi trascorre tutta la notte e per i fan non ci sono dubbi sulla ritrovata sintonia. La loro storia riprende da dove si era interrotta, come se Antonino e gli altri fossero solo parentesi, tra fughe romantiche a Ponza e cene in locali romantici. Belen, però, aspetta l'ospitata a Verissimo per svelare che lei e De Martino sono di nuovo una coppia: "Rientrare nella mia vita comprendeva accettare questa bambina che non è sua. Provo tanta stima per questo atteggiamento. Per me è una cosa incredibile quella che lui è riuscito a fare. Siamo stati molto attenti per timore che non funzionasse. Quindi con molta cautela abbiamo iniziato a rifrequentarci". Ma l'idillio non dura a lungo.

L'ultima crisi e l'addio

Dopo un anno nuove voci di crisi si fanno insistenti. In occasione del compleanno di Santiago, ad aprile 2023, De Martino è assente e sui social la coppia si fa vedere sempre di meno. Il ritorno sui social in occasione della festa scudetto del Napoli e la vacanza in barca alle isole Pontine a luglio sembrano scacciare gli spettri di una crisi, che invece diventa concreta a settembre, quando De Martino si presenta alla serata dei palinsesti Rai senza fede e siede vicino alla Marcuzzi. Si parla di un ritorno di fiamma tra i due e nuovi tradimenti. Corona conferma che Belen e Stefano si sono lasciati a maggio e i due fanno vite separate nonostante manchi l'annuncio di addio definitivo. Oggi Belen si frequenta con Elio Lorenzoni, mentre Stefano De Martino è concentrato sul lavoro. Se si diranno addio definitivamente o se torneranno insieme non è possibile saperlo, ma la loro storia - comunque - rimarrà una delle più chiacchierate.