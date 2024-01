La mossa della Ferragni: riappare sui social. Ecco chi c'è davvero dietro

Il rilancio di Chiara Ferragni passa attraverso la famiglia. Dopo essere sparita dal web per circa due settimane, l'imprenditrice digitale è riapparsa su Instagram con un messaggio di ringraziamento ai fan, che le hanno manifestato sostegno e vicinanza nell'ultimo periodo. Poi, come se il caso Balocco fosse acqua passata, è tornata a condividere la sua vita sui social network ma con una strategia ben mirata.

I post, i figli, mamma Marina

Per il suo ritorno social, l'imprenditrice digitale ha optato per una serie di Storie, evitando accuratamente la pubblicazione di post in modo da non ricevere commenti pubblici sgraditi. Non ha optato per foto di viaggi o di lavoro e neppure sponsorizzate, che invece erano una costante sulle pagine social della Ferragni, ma ha puntato tutto su immagini e video dei figli e della famiglia, i "valori" che da sempre la moglie di Fedez usa come scudo quando le cose si mettono male. A condividere un post ci ha pensato la madre della Ferragni, Marina Di Guardo, che ha "prestato" il suo account Instagram per il test di gradimento dei social, pubblicando le foto di un tranquillo pomeriggio al parco con la figlia e i nipoti. Nei commenti ci sono cuori e parole di affetto ma non c'è traccia di critiche perché i commenti negativi sono stati rimossi alla velocità della luce. Dietro a tutto questo c'è, in realtà, un rilancio studiato nei minimi dettagli da un team di specialisti della reputazione online.

Gli specialisti della reputazione

Le ultime mosse social della Ferragni - il video di scuse, nel quale in lacrime affermava di avere commesso "un errore di comunicazione", e la donazione di un milione di euro al Regina Margherita - hanno di fatto peggiorato la situazione dell'influencer tanto da spingerla a correre ai ripari. Impossibilitata ad arginare l'emorragia di follower e il fuggi-fuggi delle aziende che collaboravano con lei, Chiara Ferragni si è rivolta a un team di esperti. "Sono entrati in campo gli avvocati Marcello Bana e lo studio Gianni & Origoni, affiancati dagli specialisti della reputazione online, gli advisor di Community: una macchina costruita nell’inconsueto silenzio social dell’imprenditrice laureata in Economia alla Cattolica", ha fatto sapere Il Giorno, svelando che dietro al ritorno della moglie di Fedez sul web c'è un vero e proprio piano avviato proprio con le prime foto social.

Coca-Cola la scarica, ma Ferragni firma un altro contratto

Che il rilancio sia in atto lo svela anche il sito Open. Se da una parte Coca-Cola ha deciso di cancellare lo spot pubblicitario, che vedeva protagonista Chiara Ferragni, dall'altra in queste due settimane di silenzio social Chiara Ferragni non è rimasta chiusa in casa a piangere. "Proprio in questi giorni Ferragni avrebbe firmato un contratto con un marchio che fa parte di un colosso internazionale. Presto la partnership potrebbe fare capolino nelle stories di Instagram", fa sapere il sito. E la nuova collaborazione servirebbe proprio a ridare slancio alla brand reputation dell'influencer.