"Mi batte ancora a burraco". Gli auguri di Alessia Marcuzzi per il centenario della nonna

L'8 novembre è una data speciale per Alessia Marcuzzi, che oggi celebra i cento anni di nonna Mela. La conduttrice, che dal 31 ottobre è tornata in prima serata su RaiDue con il suo programma "Boomerissima", ha voluto omaggiare la nonna con un post Instagram in occasione proprio del suo centenario.

Non è la prima volta che la Marcuzzi dedica un pensiero speciale alla nonna materna, figura di riferimento della sua infanzia ma anche del suo presente. Da ormai diversi anni, ogni 8 novembre, la conduttrice celebra l'anziana con un pensiero social, ma questa volta - visto il traguardo delle cento candeline - gli auguri hanno un sapore decisamente diverso.

Il post della Marcuzzi per nonna Mela

La conduttrice ha scelto un video, nel quale la signora Mela canta "Aggiungi un posto a tavola" e mangia un piatto di pasta, per rendere omaggio alla donna nel giorno del suo compleanno. " E sono 100!!! Auguri nonna! Auguri auguri auguri! La tua forza, la tua energia, le tue risate sono tutto per noi. Ti amiamo tanto. Tanto ", ha scritto sul web Alessia Marcuzzi, ricordando che la nonna, nonostante la veneranda età, è ancora in grado di vincere contro di lei a carte: " Mi batte ancora a burraco, balla e cucina i nostri piatti preferiti" .

Chi segue Alessia Marcuzzi sui social conosce bene il legame che unisce la conduttrice alla nonna, che in più di un'occasione è finita protagonista di video e storie per il web. Due anni fa, in occasione del lancio della sua linea di prodotti beauty, la Marcuzzi volle nonna Mela al suo fianco nel primo post social dedicato al suo marchio.

La nonna Mela e la figlia Mia