"Il mondo va avanti a cul..". Ferragni seminuda: il web si scatena

Chiara Ferragni sembra averci preso gusto a spogliarsi sui social network. Dopo la polemica scatenatasi settimane fa per la sfilata casalinga in lingerie, che l'aveva vista costretta (?) a replicare a chi la accusava di mettersi sempre in mostra, l'influencer ha voluto di nuovo provocare i suoi follower, mostrandosi seminuda sulla neve.

La famiglia Ferragni ha festeggiato il Natale sull'Alpe di Siusi tra abbuffate, karaoke e selfie. Il tutto ampiamente documentato sui social network. Per augurare buon Natale ai propri fan di Instagram, però, l'influencer ha scelto di un modo decisamente alternativo e provocatorio - viste le continue polemiche sul suo mostrarsi seminuda sul web - per farlo. Chiara Ferragni è apparsa sulla neve in bikini (insieme alla sorella Valentina) con tanto di capitombolo finale nella neve freschissima. Seminuda ma goffa, giusto per smorzare le critiche, che comunque non sono mancate sotto i (ben) due post condivisi sulla sua pagina.

La reazione dei social

Sotto ai contenuti social si sono accumulati commenti di ogni sorta: " Cosa si fa per un po' di visibilità.......poverini", "Ma perché sei sempre mezza nuda, che necessità c'è!!!", "Il mondo va avanti a culi e tette .....apparenza e poca sostanza". E ancora: "Potete avere tanti soldi e tante ricchezze ma classe zero …", "Secondo me ti è sfuggita la situazione di mani. Va bene tutto, ma forse questo è fuori luogo", "Un altro elogio all’emancipazione femminile… ". Niente di nuovo.