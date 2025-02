Barbara De Rossi, malore prima dell'intervista in tv: "Ho temuto di morire"

Ascolta ora 00:00 00:00

" Ho temuto di morire ". Così Barbara De Rossi ha iniziato l'intervista a "Storie di donne al bivio" (Rai 2), che andrà in onda sabato 22 febbraio, nella quale ha raccontato la brutta disavventura vissuta proprio negli studi del popolare programma Rai. L'intervista dell'attrice, celebre per avere interpretato numerosi film e fiction di successo, sarebbe dovuta andare in onda la scorsa settimana, ma De Rossi non è riuscita a registrarla a causa del malore avuto poco prima di entrare in studio. A raccontare cosa è accaduto negli studi televisivi della trasmissione di Monica Setta è stata lei stessa, nella seconda intervista registrata in collegamento da casa due settimane dopo i tragici fatti.

Cosa è successo in studio

" Stavo per andare in onda, avevo appena finito il trucco quando mi sono sentita mancare e ho cominciato a vomitare. Mi girava tutto e non riuscivo a stare in piedi, il giorno dopo mi sono ricoverata al Gemelli e ho vissuto attimi di vera paura", ha raccontato l'interprete de "La Piovra". Trasferita in ospedale d'urgenza l'attrice si è sottoposta a una serie di esami che hanno rivelato le cause del suo violento malessere: " Non sapevo cosa potessi avere e solo dopo vari esami, la Tac, la risonanza ho scoperto che era stata una labirintite fulminante. Non mi era mai successo ed è stato terribile, ora sono tornata a casa in Toscana e la brutta avventura è solo un ricordo" . Oggi Barbara De Rossi sta meglio, ma quanto avvenuto prima dell'intervista ha destato molta preoccupazione tra gli addetti ai lavori.

Il racconto di Monica Setta

Attraverso il proprio profilo Instagram la conduttrice Monica Setta, che avrebbe dovuto intervistare la collega e amica, ha raccontato i concitati momenti vissuti a telecamere spente. " Era truccata, pettinata e bellissima. Ci siamo salutate con l'affetto di sempre e le ho detto "ti aspetto in studio". Ma Barbara non è mai arrivata. È stata male malissimo e noi abbiamo pensato anche di sospendere la puntata" , ha confessato la giornalista. " Lei era in albergo, poi all'ospedale Gemelli. Ho trascorso ore di grande ansia senza mai dire una parola a nessuno solo tenendomi in stretto contatto con lei" , ha proseguito Setta, che all'attrice è legata da una profonda amicizia.

Barbara sa con quanta gioia ho appreso che tutti gli esami erano andati bene e tornava a casa da suo marito e dalla figlia. Adesso si che ti aspettiamo in studio e brinderemo insieme alla Vita, amica mia del cuore

, ha concluso la conduttrice di "Storie di Donne al bivio".