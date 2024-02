"Attira troppo l'attenzione delle donne". Re Carlo trasferisce il "sexy" scudiero Jonathan Thompson

La parabola ascendente dell'affascinante scudiero reale Jonathan Thompson, salito alla ribalta della cronaca internazionale durante i funerali di Elisabetta II per la sua prestanza e bellezza, si è arrestata. L'ufficiale reale è stato trasferito ad altra mansione, pare, per la troppa visibilità ottenuta nell'ultimo anno e mezzo.

Perché è diventato famoso

Il 19 settembre 2022, durante i solenni funerali della regina Elisabetta II, il tenente colonnello Jonathan Thompson ottenne un'inattesa visibilità grazie alle riprese televisive. Il video di Thompson in divisa, che seguiva il feretro della sovrana da Buckingham Palace a Westminster, diventò virale sui social network grazie alla sua prestanza fisica e al bell'aspetto tanto di fargli guadagnare soprannomi come "Major Eye Candy" e "Hot Equerry" (sexy scudiero). Il militare inglese si fece fatto notare, però, anche successivamente al fianco di re Carlo prima e dopo l'incoronazione, scatenando i commenti di apprezzamento delle suddite inglesi.

Chi Jonathan Thompson

Al di là della bellezza, Jonathan Thompson è stato per anni guardia del corpo senior della regina Elisabetta e con la sua morte è diventato scudiero senior di re Carlo con il compito di pianificare e seguire da vicino il sovrano nei suoi impegni pubblici. In molte foto ufficiali Jonathan Thompson si vede un passo dietro re Carlo e sui social circolano numerosi video del tenente colonnello al fianco dei componenti della famiglia reale. La sua ultima apparizione pubblica risale allo scorso Natale, quando l'ufficiale del Royal Regiment of Scotland ha seguito i reali nel corteo verso la chiesa di Sandringham. Tanta visibilità e tanto chiacchiericcio attorno allo scudiero reale, però, hanno avuto un effetto negativo.

Il nuovo ruolo reale

All'ultimo appuntamento pubblico di Carlo III con il primo ministro inglese Rishi Sunak, l'assenza del tenente colonnello Jonathan Thompson si è fatta notare e sui social network è esploso il caso. Così da Buckingham Palace sono arrivati i primi chiarimenti: "Il tenente colonnello Thompson rimane scudiero senior del re e della regina, ma presterà servizio in un ruolo più esecutivo e meno rivolto al pubblico". Per quanto riguarda le motivazioni dell'uscita di scena, fonti non ufficiali riferiscono "che Thompson non abbia goduto dell'attenzione del pubblico che ha ricevuto dopo aver partecipato a diversi eventi di alto profilo con il re", fa sapere il Daily Mail. Non è chiaro, però, se sia stato il re a non apprezzare l'interesse dei suoi sudditi verso il suo scudiero o se sia stato il tenente colonnello Thompson ad avere fatto un passo indietro.