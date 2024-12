Il Natale dei Windsor: dall’arrivo di Kate a Sandringham al giallo di Harry e Meghan

Le residenze reali sono pronte ad accogliere il Natale dei Windsor. Le prime Festività dopo le diagnosi di cancro di Re Carlo III e di Kate Middleton e della grande paura per il loro futuro. I tabloid parlano di celebrazioni all’insegna della tradizione, della vicinanza, della coesione della royal family dopo mesi di angoscia. Per la principessa del Galles, in particolare, queste Feste segnano il definitivo ritorno in pubblico, che culminerà con la quarta edizione dello spettacolo natalizio di cui è mente e cuore, fondatrice e madrina. Dal quadro familiare, per il sesto anno di fila, sembrerebbero esclusi Harry e Meghan. Non è chiaro se per Natale la coppia rimarrà in California o se volerà a Londra, ma non per incontrare Carlo III, bensì per visitare Althorp la residenza in cui crebbe Lady Diana.

Natale a Palazzo

Alla fine di novembre 2024 sono state svelate le decorazioni natalizie negli Appartamenti di Stato del Castello di Windsor e di Holyrood Palace, la residenza ufficiale scozzese della royal family. Nella St. George’s Hall del Castello, riporta Town and Country Magazine, fa bella mostra di sé un albero Nordmann Fir da venti piedi (circa sei metri), che arriva dal Windsor Great Park e sarà ripiantato dopo le Festività. L’albero, informa la Royal Collection Trust, è sormontato dalla Garter Star, il simbolo del Nobilissimo Ordine della Giarrettiera (The Most Noble Order of the Garter), ma tra le decorazioni figurano tutti gli emblemi dell’Ordine. Un secondo albero di Natale da quindici piedi (circa quattro metri e mezzo) è stato sistemato nella Crimson Drawing Room. Le tonalità dominanti sono il rosso e l’oro, con cui sono state adornate anche la scalinata attraverso la quale si accede agli Appartamenti di Stato e la Waterloo Chamber. Quest’anno, per la prima volta, sono state fatte delle decorazioni su misura anche nella Queen Mary’s Dolls’ House al Castello di Windsor, poiché la “più grande e più famosa casa di bambole del mondo” , ci informa il Royal Collection Trust, compie cento anni proprio nel 2024. A Holyrood House, come da consuetudine, è stata imbandita la tavola nella Royal Dining Room, sebbene la sala non verrà usata dai reali per Natale.

La decorazione più commovente

Quest’anno, nella tenuta di Highgrove, il Re e la Regina hanno voluto inserire tra le decorazioni dell’albero di Natale anche due ornamenti che rappresentano gli amatissimi cagnolini Jack Russell Terrier della regina Camilla: Bluebell e Beth, morta nel novembre 2024 per un tumore incurabile. Le decorazioni, impreziosite da una lavorazione in filo di metallo e paillettes, sono state inserite anche nel negozio di souvenir di Highgrove per 12,95 sterline ognuna. Questa decisione, spiega Hello, sarebbe arrivata lo scorso settembre, prima che la malattia e la scomparsa di Beth fossero rese pubbliche e farebbe parte di un progetto di ampliamento dello shop in programma da molto tempo.

William e Kate a Sandringham

Lo svelamento delle decorazioni natalizie a Palazzo apre ufficialmente il periodo festivo dei reali britannici. Da quel momento i tabloid iniziano a fare congetture sul Natale di Carlo, Camilla, William e Kate. Anzi, quest’anno la stampa ha iniziato a formulare ipotesi diversi giorni prima, complici alcune indiscrezioni sui progetti natalizi di Harry e Meghan che circolano da diverse settimane. Lo scorso 28 novembre il Mirror ha confermato che William, Kate e i loro figli saranno a Sandringham per festeggiare il Natale con il Re e la Regina. Carlo III, dicono le fonti, è “entusiasta” all’idea di passare del tempo con i nipoti dopo un anno così difficile e avrebbe già fatto preparare il Palazzo per il loro arrivo, supervisionando personalmente ogni dettaglio. Chi lo ha visto impegnato nell’organizzazione della Festa di Natale garantisce che il sovrano sia “felice e in salute” .

La famiglia riunita

Carlo e Camilla starebbero perfino pensando di posticipare il rientro a Londra per “trascorrere nel Norfolk [anche] il Capodanno”. All’inizio di gennaio i sovrani si recheranno a Balmoral e torneranno agli impegni pubblici verso la fine della prima decade del mese. “Al Re ha giovato molto stare nella natura, trascorrere del tempo all’aria aperta durante la chemioterapia”, ha dichiarato un insider al Mirror, spiegando il motivo per cui Sua Maestà vorrebbe prolungare la sua permanenza a Sandringham. “Crede che lo abbia aiutato moltissimo durante la sua odissea. Non vede l’ora di trascorrere del tempo di qualità con quanti più familiari possibile” . Tra questi vi saranno anche il duca e la duchessa di Edimburgo con i loro figli e il principe Andrea, nonostante i dissidi con il Re a causa del presunto sfratto dal Royal Lodge.

Il Natale di Kate tra pubblico e privato

Da quattro anni, ormai, la principessa del Galles porta avanti una nuova tradizione che coinvolge la famiglia reale e il pubblico: lo spettacolo natalizio all’Abbazia di Westminster “Together At Christmas Carol Service”. Quest’anno l’evento, supportato dalla Royal Foundation, verrà registrato il 6 dicembre 2024 e mandato in onda, come sempre, la Vigilia di Natale su ITV1 e ITVX. Accanto a Kate ci sarà la royal family e 1600 ospiti selezionati tra gli enti benefici del regno. Quest’anno il tema scelto è la solidarietà. Lo show, dichiara Kensington Palace, citato dalla Bbc, celebrerà le persone “da tutto il Regno Unito che hanno mostrato amore, gentilezza ed empatia” nei confronti di chi ha bisogno di aiuto. Sarà “un momento per riflettere sull’importanza dell’amore e dell’empatia e quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri, specialmente nei momenti più difficili delle nostre vite”. La principessa vuole “celebrare le tante persone che supportano quanti si trovano nel bisogno, individui che hanno ispirato, consigliato, confortato e soprattutto mostrato che l’amore è il più grande regalo che possiamo ricevere”.

Il messaggio della principessa

Non è difficile intuire quanto il tema principale di “Together At Christmas Carol Service” sia connesso alla malattia di Kate e all’anno terribile che ha appena trascorso. In questo caso pubblico e privato sembrano quasi fondersi. La futura Regina ha messo se stessa, tutte le paure e le speranze degli ultimi mesi in questo show natalizio. L’esperienza vissuta torna anche nelle toccanti parole che ha scritto nella lettera di invito all’evento, riportata da Harper’s Bazaar e People: “Il Natale è uno dei miei periodi preferiti dell’anno. È il momento della celebrazione e della gioia, ma ci dà anche l’opportunità di rallentare e riflettere sulle cose più profonde che ci connettono tutti. Quando ci fermiamo e ci allontaniamo dalle pressioni della vita quotidiana, allora troviamo lo spazio per vivere le nostre vite con un cuore aperto, con amore, con gentilezza e perdono, così tanto di ciò di cui è fatto lo spirito del Natale”. Kate ribadisce che la storia del Nataleci esorta a “riflettere sulla nostra vulnerabilità e ci ricorda l’importanza di dare e ricevere empatia…ci incoraggia a volgerci verso l’amore, non la paura” e conclude: “L’amore è la luce che può risplendere anche nei nostri momenti più bui”.

Il “giallo” natalizio di Harry Meghan

Non è ancora chiaro dove passeranno le Feste Harry e Meghan. Una fonte ha dichiarato al People che “quest’anno il duca e la duchessa di Sussex non hanno ricevuto l’invito al Natale reale a Sandringham”, per questo “ci si aspetta che trascorrano il periodo festivo negli Stati Uniti” , con i loro figli. In effetti l’assenza di Harry e Meghan era quasi scontata, visti i rapporti familiari così tesi. La coppia non partecipa alle Feste della royal family da ormai sei anni: affinché le cose cambino ci vorrà tempo, ma soprattutto la volontà di farle cambiare da entrambe le parti. Lo scorso settembre un insider rivelò all’Express un’indiscrezione che fece sperare in un ritorno a Londra di Harry e Meghan (soprattutto di quest’ultima, che non ha più messo piede in Inghilterra dal funerale della regina Elisabetta, nel settembre 2022): “Charles [Spencer]” , il fratello di Lady Diana, “ha invitato Harry, Meghan e i bambini ad Althorp questo Natale” , ovvero nella residenza in cui la madre di William e Harry ha trascorso l’infanzia. Per qualche motivo finora ignoto, però, il presunto invito sembrerebbe sfumato.

“È altamente improbabile che l’invito sia esteso [a Sandringham] e non credo, comunque, che [i Sussex] lo accetterebbero”.

La fonte, infine, ridimensionò le aspettative di pace, o almeno di una tregua natalizia, tra Windsor e Sussex: