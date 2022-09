La leucemia, le illazioni sul vaccino. Il duro sfogo di Emma Marrone: "Su mio padre cattiverie"

Il viso segnato dalle lacrime. L'espressione triste di chi, da giorni, piange un lutto troppo grande da sopportare. Così Emma Marrone è apparsa su Instagram a pochi giorni dalla morte dell'amato padre Rosario Marrone. Lo ha fatto per ringraziare i fan per l'affetto e il supporto, ma anche per sfogarsi contro chi ha usato il nome di suo padre per dire " è colpa del vaccino ". E ancora per invitare tutti a donare il midollo.

Sì, perché suo padre se l'è portato via la leucemia. Lo stesso male che ha portato alla morte l'amico Michele Merlo. "Mio papà da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia", ha raccontato su Instagram Emma, che ha voluto ringraziare con il cuore lo staff medico che si è preso cura di suo padre: " Non smetterò mai di ringraziare il dottor Enzo Pavone e tutta l'equipe del reparto di ematologia dell'ospedale di Tricase, a Lecce, perché ci hanno seguito e curato e aiutato in un momento così difficile ".

Emma Marrone ha poi trovato la forza di sprecare qualche parola anche nei confronti degli hater, che hanno sfruttato il suo lutto per fare ignobili illazioni mettendo in relazione il decesso di Rosario Marrone con il vaccino per il Covid: " Avrei voluto commentare tutti quei soggetti, che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini. Ecco credo che a voi ci abbia pensato abbondantemente la vita ".