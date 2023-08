"Nella gioia e nel dolore...". Il commovente video di Wanda Nara e Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi sono più uniti che mai. Sono lontani i tempi in cui Wanda mandava all'aria il matrimonio per il tradimento del calciatore con la modella argentina Eugenia "La China" Suarez. La malattia, della quale la Nara ancora non ha parlato apertamente, li ha riavvicinati in modo profondo e oggi i due sono tornati a mostrarsi uniti e felici sui social network.

Dopo la scoperta della malattia - avvenuta durante un controllo di routine fatto in Argentina prima di partire per le vacanze estive - Wanda Nara e Mauro Icardi si sono trasferiti in pianta stabile a Istanbul. Maurito è stato ceduto a titolo definitivo dal Psg al Galatasaray e ora l'argentino è l'idolo dei turchi. Alla presentazione ufficiale, la famiglia Icardi ha ricevuto un'accoglienza incredibile e i supporter del Galatasaray non hanno mancato di far sentire la loro vicinanza alla showgirl argentina, augurandogli una pronta guarigione.

Le cure per la leucemia

Secondo gli ultimi rumor, Wanda Nara ha iniziato le cure per combattere la leucemia nell'ospedale Fundaleu di Buenos Aires, un centro specializzato in malattie ematologiche. Il trattamento farmacologico è lo stesso in ogni parte del mondo, così l'argentina ha scelto di farsi curare nella sua città natale, dove le è stata diagnosticata la patologia. La sua vera cura, però, è la sua famiglia. Se è vero che il benessere psicologico influisce sulle cure mediche, allora Wanda ha tutto il supporto necessario per poter affrontare con forza la sua battaglia.

L'amore di Mauro e dei figli

I figli e il marito sono la sua ancora di salvezza. " Mauro voleva lasciare il calcio ", avrebbe confessato la showgirl al giornalista Angel De Brito, rivelando che il calciatore era pronto a metter fine alla sua carriera sportiva per stare accanto alla compagna e supportarla nella lotta alla malattia. Mauro non lascerà il mondo del calcio, ma rimane ben saldo accanto a Wanda, seguendola in ogni spostamento e supportandola in ogni modo, e l'ultimo video condiviso dalla Nara sulla sua pagina Tik Tok parla proprio di questo profondo amore.

" Proprio quando non chiedevo niente è arrivato un ti amo", ha scritto la showgirl condividendo con i suoi fan un video, nel quale abbraccia e bacia Mauro nascosto dietro la telecamera. Un commovente filmato che è diventato virale in poche ore. "Lui per lei ci sarà sempre. L'ha riconquistata con dedizione e non la lascerà mai nella gioia e nel dolore ", ha commentato Angel De Brito parlando della coppia nell'ultima puntata di Lam.