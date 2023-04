"Nessun veto su Noemi e Bastian". Ilary e Totti puntano sulla famiglia allargata

Prove di famiglia allargata per Francesco Totti e Ilary Blasi. Con il fine settimana appena conclusosi - e il ponte del 25 aprile in corso - per i due ex coniugi è cominciata la nuova avventura familiare sulla base delle direttive imposte dal giudice della I sezione del tribunale di Roma, Simona Rossi, che la scorsa settimana ha emesso la prima sentenza provvisoria nella causa di divorzio, che vede l'ex capitano della Roma e la conduttrice dell'Isola dei famosi l'uno contro l’altro.

La Blasi ha ottenuto la custodia dei tre figli, che vivono dunque con lei nella mega villa dell'Eur. Ma l'affido rimane congiunto e Totti potrà vedere quando vuole Cristian e Chanel (secondo la volontà dei suoi due figli più grandi) , mentre per la più piccola, Isabel, si dovrà attenere al calendario stilato dal giudice, che prevede fine settimana alternati tra i genitori. La novità è rappresentata dal fatto che nessuno dei due ex coniugi romani avrebbe posto veti sul coinvolgimento dei rispettivi partner - Noemi Bocchi e Bastian Muller - nel nuovo ménage familiare.

Nessun veto su Noemi e Bastian

Quando Cristian, Chanel e Isabel trascorreranno il weekend con il padre, secondo quanto stabilito dal giudice e riferito da Il Messaggero - i tre ragazzi potranno vivere nell'attico a Vigna Clara, che il Pupone ha preso in affitto per cominciare la sua nuova vita con la fidanzata Noemi Bocchi. Dunque, quest'ultima farà parte integrante della famiglia. Stesso discorso per l'imprenditore tedesco Bastian Muller, attuale compagno di Ilary Blasi, che nella villa dell'Eur sembra avere già trovato una seconda casa, quando lascia la Germania per trascorrere il suo tempo libero con la conduttrice.

I rispettivi partner di Totti e Ilary faranno dunque parte della vita dei tre figli dell'ex coppia d'oro di Roma. I vecchi dissapori sembra siano stati accantonati proprio per il bene di Chanel, Cristian e Isabel come in una vera famiglia allargata. Nessun veto su dove dormirà Bastian durante i suoi soggiorni a Roma, un fatto che - si vociferava settimane fa - avrebbe fatto molto infuriare l'ex capitano giallorosso, che oggi sembra se ne debba fare una ragione. Il tribunale civile di Roma ha stabilito che la villa dell'Eur rimane a Ilary Blasi, che però dovrà farsi carico delle spese per il mantenimento dell'immobile, mentre Totti continuerà a pagare il mutuo ventennale. E alla villa potrà vivere anche il compagno della conduttrice senza restrizioni.