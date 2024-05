"Niente altro che la verità". Il presunto ex amante della Regina Letizia torna all’attacco

Da mesi Jaime Del Burgo tenta di scuotere alle fondamenta il Palazzo della Zarzuela. L’uomo sostiene di essere stato, in passato, l’amante della Regina Letizia di Spagna. Finora non ha portato prove concrete di questa sua presunta liaison ma, dopo un silenzio social di alcune settimane, è tornato a promettere di raccontare tutto in un documentario. Molti si chiedono se davvero del Burgo dimostrerà la sua storia, oppure se si tratta di un bluff, o addirittura di un delirio.

“Fuggire insieme”

Nel novembre 2023 il libro “Letizia y yo”, del giornalista Jaime Peñafiel, ha catturato l’attenzione dei tabloid parlando di una presunta liaison tra la Regina Letizia di Spagna e il suo ex cognato, l’imprenditore Jaime del Burgo. Una relazione che sarebbe andata avanti, tra alti e bassi, dal 2000 al 2011, dunque anche dopo il matrimonio della sovrana con Re Felipe VI. Lo scorso dicembre Del Burgo, attraverso diversi post su X, poi rimossi, ha rincarato la dose: “Ero l’amante” di Letizia Ortiz, “volevamo fuggire”.

L’uomo ha pubblicato anche uno scatto che ritrae la Regina incinta, avvolta in uno scialle di cachemire e il messaggio: “Amore, indosso la tua pashmina. È come sentirti al mio fianco. Si prende cura di me. Mi protegge. Conto le ore finché non ci rivedremo. Amando te. Fuori di qui”. In realtà il messaggio e la foto non provano nulla e potrebbero essere niente altro che dei falsi. Secondo Del Burgo la Regina Letizia avrebbe escogitato un piano per andare a vivere con lui a New York e avere un figlio “utilizzando una madre surrogata a Los Angeles”.

Nel 2011, però, la sovrana avrebbe troncato la presunta relazione con una telefonata. La storia appare già piuttosto surreale. Lo scorso marzo, poi, l’imprenditore ha cancellato tutti i suoi post su X e, prima di chiudersi in un silenzio social di alcune settimane, ha sfidato il presidente spagnolo Sanchez a dimostrare la veridicità delle sue affermazioni: “Lascio questa possibilità per 48 ore. Se anche una delle affermazioni che ho fatto non è vera, vi dò l’opportunità”. Un ultimatum in piena regola. Peccato che questo non fosse compito di Sanchez, bensì di Del Burgo, che finora non ha mai portato prove a sostegno dei suoi racconti.

“Un documentario”

Il 1° maggio 2024 Jaime Del Burgo è tornato su X, riproponendo l’ormai famosa foto, di dubbia provenienza, che ritrae la Regina Letizia incinta. Stavolta, però, l’uomo ha promesso di svelare tutti i particolari di questa presunta liaison: “Niente altro che la verità, il libro che ho promesso sarà, invece, un film Tv e documentario di otto episodi. Inizierò a produrlo dopo l’estate. Arriverà nel 2025”.

L’imprenditore, infatti, aveva pensato di raccontare la vicenda in un altro libro, ma sembra che i piani siano cambiati, diventando ancora più ambiziosi. Gli spagnoli, però, non si aspettano un resoconto della vicenda, ma pretenderebbero un racconto verificabile e circostanziato. I commenti social non sono benevoli. Quando è scoppiato lo scandalo molte donne si schierarono con Letizia Ortiz e nacque anche l’hashtag #yoconLetizia, cioè #iostoconLetizia. Molti videro nei continui attacchi di Del Burgo una minaccia, un atto di stalking, di violenza contro una donna.

Le cose non sono cambiate. Nella sezione commenti dell’ultimo post dell’ex cognato della Regina una donna ritiene che l'idea del documentario non sarebbe altro se non “un altro bluff” . Un’altra non le manda a dire e scrive: “…Hai perso…ogni credibilità, le persone ti vedono come un malato mentale, perché è ciò che sei”. “Che vergogna” , dichiara una terza.

Intanto ladi Spagna tace, forse in attesa delle prossime mosse di Del Burgo.