"Non possiamo permettercelo". La polemica sul post di Kim Kardashian sul macchinario salvavita

Kim Kardashian è finita al centro di una brutta polemica per avere pubblicizzato un macchinario salvavita i cui costi, però, sono decisamente proibitivi. La celebrity americana ha pensato di fare cosa gradita ai suoi 363 milioni di follower di Instagram parlando di un innovativo Body Scan in grado di individuare i tumori precocemente, ma la reazione dei fan americani è stata decisamente negativa.

La prevenzione è l'unica arma che l'uomo ha per battere sul tempo l'insorgere di patologie e malattie potenzialmente mortali. Oggi, la scienza ha fatto passi da gigante sul tema dello screening e in America esistono macchinari in grado di rivelare tumori e aneurismi ancor prima che i sintomi insorgano. Il Total Body Scan di Prenuvo è uno di questi macchinari salvavita, che negli Usa ha letteralmente conquistato le celebrity. Da Paris Hilton a Cindy Crawford fino Miranda Kerr sono tanti i vip americani che si sono sottoposti alla risonanza per valutare il proprio stato di salute.

Il post di Kim Kardashian

L'ultima in ordine di tempo è stata Kim Kardashian, che ha voluto condividere l'esperienza con i suoi follower su Instagram. "Di recente ho fatto questa scansione Prenuvo e voglio raccontarvi tutto su questa macchina salvavita", ha scritto la modella, condividendo sul web le foto accanto al macchinario: "La scansione a tutto il corpo di Prenuvo ha la capacità di rilevare cancro e malattie come aneurismi nelle sue prime fasi, prima che si presentino sintomi. È stato come fare una risonanza magnetica di un'ora senza le radiazioni. Ha davvero salvato la vita di alcuni miei amici e volevo solo condividerlo ". La Kardashian ha specificato che il post non è una sponsorizzazione, ma semplice informazione in favore dei suoi seguaci che, però, non hanno affatto gradito le sue parole.

La polemica social