"Non lo sento più...". La rivelazione di Ginevra Lamborghini

Questa edizione del Grande Fratello Vip continua sempre di più a far discutere e, addirittura, lo fa forse più fuori che dentro la Casa più spiata d’Italia. Infatti, una delle protagoniste indiscusse di questo Gf vip è senza ombra di dubbio Ginevra Lamborghini, nonostante la squalifica avvenuta soltanto dopo poche settimane dal suo ingresso per aver detto a Marco Bellavia che meritava di essere bullizzato. Ginevra, per l’appunto, ieri, ospite a Casa Chi, ancora una volta è tornata a parlare di come vanno le cose fuori dal reality tra lei ed il bel Antonino Spinalbese.

Le dichiarazioni a Casa Chi

La storia tra Ginevra ed Antonino sembra essere terminata ancora prima di cominciare. È stata la cantante stessa a confermarlo, infatti, nell’ultimo appuntamento con Casa Chi, nonostante avesse sempre ammesso l’interesse nei confronti dell’ex di Belen. Peraltro, lo stesso Spinalbese uscito dalla Casa aveva lasciato intendere potessero esserci le basi per una storia d’amore, spiegando di essere intenzionato ad approfondire la loro conoscenza lontani dalle telecamere.

La Lamborghini ha detto: “Antonino? Siamo rimasti amici. Questo affetto che ci legava c’è sempre stato. Forse le cose dovevano andare così. Per me è sempre stato una persona con cui ho stabilito un affetto molto intenso. Parlare di amicizia è sempre stato tra virgolette, perché ci si conosceva poco e all’interno di un gioco. La vita è un’altra cosa”. Poi Ginevra ha aggiunto: “Abbiamo cominciato questa amicizia e poi, lo avevo anche detto, se devo vedere una persona dal punto di vista sentimentale divento molto esigente. Se dall’altra parte mi mantengo aperta, mi mantengo morbida, se vedo il classico ‘vediamo come va’ che non presuppone doveri nei confronti dell’altro, io lascio perdere tutto. Io sono più per vedere come va e poi, se le cose procedono bene, decido di proseguire e andare avanti oppure fermarmi qui. In questo caso non si è aperto ma va bene”.

Ginevra difende Antonino dagli attacchi social

Proprio pochi giorni fa, l’ex hair stylist, era stato avvistato e fotografato a Milano, con la vincitrice dell’ottantesima edizione di Miss Italia, Carolina Stramare e, a questo proposito, Ginevra ha detto: “Forse la Lamborghini non era la macchina giusta. La prendo sportivamente, vuol dire che doveva andare così.” Poi, difendendo Antonino dagli attacchi social prosegue: “Sto leggendo tante di quelle cose su Twitter, sta diventando un tema strong. Ragazzi, fermatevi. Penso che sia sbagliato attaccarlo, non ha fatto niente di male, non mi sento offesa. Sono scelte, io non sono la sedotta e abbandonata come qualcuno mi dipinge. Siamo, credo, in buoni rapporti anche se non ci sentiamo. Io ho la mia vita e lui la sua”.