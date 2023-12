"Non ho tempo per cose che...". Le parole sibilline di Noemi Bocchi, sono per Ilary Blasi?

Il docufilm "Unica" continua a fare discutere. La versione di Ilary Blasi sulla crisi e sul divorzio da Francesco Totti ha scatenato nuovi gossip e acceso dibattiti. Tutti però attendevano una reazione dagli altri due protagonisti della vicenda, Totti e Noemi Bocchi, che non è tardata ad arrivare. Mentre l'ex capitano della Roma è stato più cauto nel commentare il racconto fatto da Ilary nel suo film, più pungente è stata Noemi Bocchi. Ma la frase sibillina pubblicata dalla romana sul web potrebbe non essere destinata all'ex moglie del suo amore.

La reazione di Noemi al docufilm "Unica"

Mentre il docufilm di Ilary Blasi "Unica" raggiungeva la prima posizione dei più visti su Netflix, Totti e Noemi si godevano un weekend in montagna con i figli. Le rivelazioni fatte dalla conduttrice sul divorzio più chiacchierato di sempre sembravano non avere toccato più di tanto la coppia. Rientrato dalla vacanza, però, il Pupone avrebbe commentato serafico: " Faccia e dica quello che vuole. Vorrei solo che trovassimo un equilibrio ". Per contro Noemi sembrava volere rimanere defilata ma la frase pubblicata nelle scorse ore, nelle storie del suo profilo Instagram, ha cambiato la situazione. E le sue parole sono sembrate una frecciata all'indirizzo di Ilary: "Non ho tempo per le cose che non valgono". Ma i bene informati dicono che le dichiarazioni fatte dalla Blasi nel suo docufilm non le sono scivolate addosso. " Lei, di solito, vorrebbe far vedere che le cose le scivolano addosso ma si vede che stavolta è stato più forte di lei...", riferisce il Corriere che, dopo l'intervista esclusiva strappata a Totti a settembre 2022, sembra sapere più di tutti della coppia.

