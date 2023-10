"Vuole punirlo". La strategia di Carlo III contro il principe Harry

Carlo III vorrebbe far capire al principe Harry i suoi errori, quanto il suo comportamento abbia offeso la royal family e la monarchia. Per questo avrebbe studiato una punizione “sottile”, dicono gli esperti, qualcosa che metta in evidenza di fronte al mondo intero la distanza tra il duca e la Corona, accentuando il potere di quest’ultima. Il principe William, pur sostenendo la strategia del padre, sarebbe deluso e triste all’idea che il rapporto con il fratello possa essere compromesso per sempre.

La punizione di Carlo

Sua Maestà sarebbe aperto alla possibilità di una riconciliazione con il duca di Sussex, ma a determinate condizioni. Una di queste riguarderebbe la necessità che Harry capisca di aver sbagliato con la sua famiglia. Per questo, prima di un eventuale colloquio faccia a faccia con il secondogenito, Carlo III avrebbe studiato per lui una “velata” punizione. Un castigo che gli mostri l’autorità della Corona e che lo faccia riflettere sulla frattura che si è creata tra i Sussex e i Windsor.

L’esperto Duncan Larcombe ha rivelato al Sun: “Sembra che ora l’approccio del Re nei confronti di Harry sia di ordinaria amministrazione: ‘Se vuoi vedermi, devi prendere un appuntamento’”. Questa sarebbe la strategia di Carlo: evitare il contatto diretto con Harry, costringendolo a rivolgersi allo staff di Buckingham Palace. Una specie di dialogo a distanza, mediato da altre persone.

Oltre a una punizione questa potrebbe essere una tattica per scongiurare il pericolo che il duca riporti in interviste o in nuovi libri eventuali conversazioni private con il padre. Se lo staff facesse da tramite, gli scambi di battute assumerebbero un tono più formale, persino freddo. Il sovrano avrebbe preso questa decisione, ha detto il Sun, dopo che il principe Harry avrebbe rifiutato l’invito a trascorrere a Balmoral il primo anniversario dalla morte della regina Elisabetta. Larcombe ha spiegato: “Harry dovrà superare gli uomini in grigio e fare i salti mortali per parlare con suo padre. È molto distaccato, ma penso sia il modo con cui il Re sta sottilmente punendo suo figlio”. Carlo III, infatti, non avrebbe perdonato al figlio le accuse alla regina Camilla, scritte nero su bianco nell’autobiografia “Spare. Il Minore”.

Il duca di Sussex ha costruito un ritratto poco edificante della matrigna e il Re non riuscirebbe a passarci sopra: “Harry ha detto cose profondamente offensive su Camilla, eppure Carlo risponderà a suo figlio, sebbene non direttamente…quando Carlo divenne Re disse che voleva bene a Harry e Meghan, un …ramoscello d’olivo che Harry prese, spezzò in due e con cui colpì [Carlo]. Detto questo Carlo tiene ancora aperti i canali di comunicazione, cosa che non fa William” , ha precisato l’esperto. Il Re, pur volendo punire il figlio, non vorrebbe troncare i rapporti. Ben diversa sarebbe la situazione tra il principe di Galles e il fratello.

La tristezza di William, le pretese di Harry

“La linea di comunicazione tra i fratelli è completamente spezzata” , ha dichiarato Larcombe. Il principe William, seppur amareggiato, non se la sentirebbe di riallacciare i rapporti con Harry. Ci sarebbero troppe questioni in sospeso tra loro, troppi problemi da risolvere. In proposito l’esperto ha spiegato a Fabulous, citato dal Sun: “La relazione tra William e Harry è irrimediabilmente spezzata. Sono certo che William sia pieno di rimpianto per come sono andate le cose, perché una volta [loro due] erano molto vicini…ma Harry ha tradito [William] in un modo che nessun fratello potrebbe sopportare”.

In particolare il principe del Galles sarebbe “profondamente triste per le accuse rivolte a Kate e per il modo in cui Harry e Meghan hanno provato, quasi deliberatamente, a trascinare nel fango il nome di Kate per il loro vantaggio. Non vedo come William possa superare tutto questo” . Uno degli ostacoli sulla via della riconciliazione tra Windsor e Sussex sarebbe proprio l’atteggiamento di Harry, che pretenderebbe le scuse della royal family per sé e per Meghan. William, però, non capirebbe affatto per quale ragione lui e la sua famiglia dovrebbero giustificarsi con il duchi.

A Gb News l’esperto Gareth Russell ha evidenziato il fatto che la richiesta di scuse, come pure le continue lamentele di Harry, sia nelle interviste, sia nell’autobiografia, potrebbero avere radici proprio nel ruolo di riserva che il duca si è trovato a ricoprire, nella sensazione di non essere abbastanza: “Emerge come qualcosa di personale, di annoso, forse è gelosia. Come suggerisce il titolo del memoir, il principe Harry si è sempre sentito una riserva, quindi qui c’è proprio della fortuna relativa all’albero genealogico. [Harry] ha fatto dei commenti criptici come “loro sanno ciò che hanno fatto”, il che è strano visto che lui è pronto a entrare nei dettagli per quel che concerne tutto il resto” .