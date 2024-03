Ecco perché Kate e William non hanno detto a Harry e Meghan del cancro

I principi del Galles e i Sussex sono sempre più distanti. Che i rapporti tra il principe William e suo fratello Harry fossero ridotti all'osso lo si era capito da tempo. Ma l'annuncio della malattia fatto dalla principessa Kate venerdì scorso ha riacceso i riflettori sulle difficili dinamiche familiari. Secondo la stampa inglese Meghan e Harry non sapevano delle gravi condizioni di salute di Kate Middleton e avrebbero scoperto della sua lotta contro il cancro, nel momento in cui la principessa ha pubblicato sui social il suo video messaggio. Una scelta precisa, quella di tenere all'oscuro Harry e Meghan, che i principi del Galles avrebbero preso insieme per evitare speculazioni ma soprattutto per evitare forse una fuga di notizie anticipata.

William e Harry sempre più distanti

Il gelido messaggio inviato dai Sussex a William e Kate subito dopo l'annuncio choc della principessa - "Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia e speriamo che possano farlo in privato e in pace" - è apparso agli occhi del mondo più un gesto proforma che un sentito augurio. Neppure la malattia di Kate è servita a riavvicinare William e Harry, ma non poteva essere altrimenti. " Non sono stati informati della diagnosi perché non ci si può fidare di loro", ha spiegato l'esperto reale Richard Fitzwilliams al Sun, aggiungendo: "Non si parlano da molti mesi e il motivo, ovviamente, è che per circa quattro anni hanno causato infiniti problemi alla famiglia reale e quindi Kate e William non si fidano di loro ". E i precedenti parlano da soli.

"Harry e Meghan non sono una priorità"

Nell'intervista rilasciata a Oprah Winfrey nel 2021, nel docufilm per Netflix e nella biografia "Spare" scritta dal principe Harry, i Sussex non si sono fatti scrupoli a raccontare episodi privati della famiglia e a monetizzare i loro legami con i reali. Dunque, Harry e Meghan non erano certamente una priorità per i principi del Galles in questo difficile momento. "I Sussex non ne sono stati informati perché la relazione tra William e Harry è ai minimi storici. cancro, William avrebbe potuto trovare il tempo per incontrarlo se avesse voluto tentare una riconciliazione, ma non lo fece", ha spiegato l'autore reale Phil Dampier al Sun, parlando della lontananza tra i principi del Galles e i Sussex anche in questo difficile momento per i Windsor.