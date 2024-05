"Non sta bene da quando...". La rivelazione dell'amica di Fedez

Sono passati cinque mesi e mezzo dall'ultima volta in cui Fedez si è mostrato felice e sorridente sui social insieme alla moglie e ai figli in occasione di San Silvestro. Da quel momento la vita del rapper è stata stravolta dalla separazione da Chiara Ferragni e dai recenti guai giudiziari. Per qualcuno che conosce bene il cantante di Rozzano, il terremoto privato che lo ha colpito sarebbe diretta conseguenza di un malessere personale, che sta interessando il rapper.

Fedez, gli ultimi cinque mesi

Che la vita di Fedez sia totalmente cambiata lo testimonia anche il suo profilo Instagram. Le foto di famiglia con la moglie e i figli Leone e Vittoria e i video simpatici con il cane Paloma hanno lasciato il posto a immagini più sfacciate con gesti e personaggi, che parlano della sua nuova vita da single. Anche il giro delle amicizie sembra essere mutato. Del resto di amici Fedez negli anni ne ha cambiati parecchi e quasi sempre per colpa di liti e dissapori. J-Ax, Rovazzi e Luis Sal sono solo alcuni degli amici che nel corso degli anni hanno preso le distanze dal rapper per poi riavvicinarsi dopo riappacificazioni pubbliche. "Ora è il turno degli ultras", riferisce il settimanale Gente, che ha raccolto le confidenze di una ex amica di Federico Lucia: "Ogni anno e mezzo lui cambia amici perché litiga con tutti". Oggi invece la tifoseria rossonera più accanita sembra fare quadrato attorno a lui.

"Fedez non sta bene"

A preoccupare chi gli è stato accanto in passato, e dunque sembra conoscerlo bene, è l'attuale atteggiamento di Fedez. Da quando si è separato dall'ex moglie Chiara Ferragni il rapper è finito al centro di polemiche e guai giudiziari, l'ultimo l'aggressione a Cristiano Iovino per la quale è indagato. "Si è lasciato con la moglie e sta facendo cazzate", ha proseguito l'ex amica del rapper sulle pagine del settimanale Gente, concludendo: "Non ha pensato alle conseguenze? Ho un'unica spiegazione: non sta bene, ma per davvero". In effetti, la scelta di Chiara Ferragni e Fedez di prendere strade separate sembrava essere riconducibile alla volontà del rapper di allontanarsi soprattutto dai guai giudiziari dell'ex moglie, che hanno avuto pesanti ripercussioni anche sulla sua vita professionale. Avere detto addio all'imprenditrice digitale non ha però giovato alla reputazione di Fedez, che non ha fatto nulla per tenersi lontano da polemiche e guai. Anzi.

Per questo ora gli ex amici temono che la sua salute mentale sia nuovamente a rischio.