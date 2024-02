"Non stiamo più insieme". Berrettini rompe il silenzio su Melissa Satta

Matteo Berrettini ha voltato pagina. Il romano è tornato a concentrarsi sul tennis, lasciando da parte il gossip e le critiche e mettendo la parola fine alla relazione con Melissa Satta. E' stato lui ad annunciare che la storia d'amore con l'ex velina di Striscia si è conclusa. "Io e Melissa non stiamo più insieme", ha detto il tennista durante la conferenza stampa indetta su Zoom per parlare del suo ritorno alle competizioni sportive. Così facendo Berrettini ha messo la parola fine alla girandola di indiscrezioni circolate nelle ultime settimane su lui e Melissa Satta.

Berrettini sulla fine della relazione

La relazione tra il tennista e la conduttrice è finita un anno dopo la prima paparazzata sulla rivista Chi. Era il 24 gennaio quando la rivista diretta da Alfonso Signorini pubblicava le primissime immagini di Berrettini e Melissa Satta insieme a cena e poi a casa di lei, dove trascorsero la notte. Poi ci furono le critiche per le pessime prestazioni sportive, le copertine conquistate non per meriti sportivi e i pettegolezzi, tanti, troppi. Un anno dopo la loro storia si è conclusa. " Posso dire che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso. Abbiamo una grandissima stima l'uno per l'altra", ha dichiarato lo sportivo durante la conferenza stampa in streaming da Montecarlo, dove si sta allenando, concludendo la parentesi sulla sua vita privata: "Devo ringraziarla per quest'anno vissuto insieme nonostante tutte le difficoltà ".

"Sono stati mesi particolarmente difficili"