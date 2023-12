"Cosa ha fatto a Natale". Belen e la verità su Spinalbese (che la querela)

È uno scontro senza esclusione di colpi quello tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due ex si contendono l'affido della figlia, Luna Marì, e dal 26 dicembre si lanciano accuse reciproche sui social network. Dalla fine della loro relazione, avvenuta nel 2021, sembrava che la coppia avesse trovato un'intesa sulla gestione della bambina, ma le festività natalizie hanno portato a galla i dissapori, svelando che tra Belen e Antonino i contrasti e i rancori sono tanti. E ora, a distanza di pochi giorni dalla rissa social di Santo Stefano, l'argentina ha svelato cosa è successo prima che il caso esplodesse sul web.

Perché Belen e Antonino hanno litigato

Tutto è scaturito da un articolo di Dillinger News, nel quale si parlava di una guerra fredda in atto tra Belen e Antonino per la figlia Luna Marì. Il sito di Fabrizio Corona ha fatto sapere che Spinalbese era furioso per la fuga in Franciacorta dell'ex compagna con la bambina nel giorno di Natale. L'indiscrezione è stata ripresa da tutti i siti di informazione e Belen si è duramente sfogata sui social, innescando la reazione dell'ex compagno. " Solo chi ha figli può capire cosa significhi averli vicini o lontani, quanto ti possano mancare, ed io in questi giorni di feste non ho potuto vedere mia figlia né per la Vigilia, né a Natale e come se non bastasse domani, senza il mio consenso, partirà per un viaggio ", ha tuonato Spinalbese su Instagram, mandando su tutte le furie Belen, che lo ha querelato: " Ho perso la pazienza. Le bugie hanno le gambe corte! Ci vediamo in tribunale ".

Non contenta, la showgirl ha deciso di svelare il motivo della sua furia nei confronti dell'ex, che si è dipinto come un buon padre, ma in realtà a Natale non si sarebbe presentato a prendere Luna Marì. "Cosa ha fatto davvero?", ha chiesto un follower sotto a un suo post e Belen ha spiegato: " Lui non è venuto a prenderla il 25 e il 26 perché non ha voluto. Vuole solo trarne vantaggio mediaticamente, ma non sa ancora con chi ha a che fare ". Così lo sconto è finito in mano agli avvocati.

Antonino querela Belen per la "fuga" in Argentina