Totti-Ilary, salta la prima udienza per il divorzio: cosa è successo

La telenovela che vede protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi ha il suo ennesimo colpo di scena. La coppia era attesa alla prima udienza per la separazione giudiziale martedì 14 marzo, ma in aula il Pupone e la showgirl non andranno; almeno per il momento. Il presidente del tribunale civile di Roma ha rinviato l'udienza a data da destinarsi. " Uno dei due, molto probabilmente Totti, ha chiesto e ottenuto un differimento dell'udienza cosiddetta presidenziale ", riferisce il Messaggero.

L'accordo saltato e l'istanza della Blasi

Dall'11 luglio 2022, giorno nel quale Totti e Ilary hanno ufficializzato la rottura con due comunicati stampa disgiunti, gli avvocati dei due ex coniugi hanno cercato un accordo consensuale che accontentasse le parti e evitasse alla coppia l'approdo in tribunale. Il tira e molla su assegno familiare e spartizione del patrimonio è durato mesi ma alla fine il mancato accordo ha portato la conduttrice dell'Isola dei famosi a fare il primo passo per la separazione giudiziale, quella più dolorosa e lunga. Ilary Blasi ha presentato il ricorso in tribunale lo scorso 24 ottobre e una settimana dopo giudice e data della prima udienza (14 marzo) erano già stati stabiliti. L'avvocato della showgirl ha provato a fare richiesta per anticipare i tempi, ma il giudice designato non ha ritenuto ci fossero gli estremi di urgenza per sveltire l'iter procedurale.

Il "ritardo" di Totti