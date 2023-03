Ilary Blasi non si nasconde più: ecco i primi scatti (e baci) con Bastian

Arrivano le prime foto di coppia di Ilary Blasi e del compagno Bastian Muller. Infatti, proprio nel giorno del compleanno dell’imprenditore, la showgirl ha reso pubblici alcuni scatti.

Ormai Ilary non si nasconde più e, se fino ad adesso ha soltanto pubblicato delle foto che lasciassero presagire la presenza di Bastian al suo fianco, proprio nel giorno del compleanno del nuovo compagno ha deciso di ufficializzare la loro relazione, pubblicando sui social degli scatti che li ritraggono in diversi momenti della loro storia d'amore e che mostrano la loro complicità: dalla montagna, alla piscina, ai baci a Bankgkok.

La Blasi, che in questi giorni è anche a lavoro per la nuova edizione dell’Isola dei famosi in partenza su Canale 5 il 10 aprile e della quale sarà conduttrice, si è abbandonata anche ad una dedica d’amore scrivendo in una delle foto postate nelle stories: “Auguri amore mio, ti auguro il meglio. Con tanto amore”.

Proprio pochi giorni fa, la conduttrice è stata avvistata nella capitale, a cena con Muller e con le sorelle Silvia e Melory. Certo, la scelta del locale non è stata casuale, dal momento che ha optato per il Tartarughino, in cui lavora l’amico di Francesco Totti, Alex Nuccetelli.

Lo stesso Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti, ha raccontato a fanpage.it come sono andate le cose: "Sono venuti a cena al Tartarughino, ristorante di cui sono direttore artistico, tutta Roma sa che lavoro li, anche le amiche di Ilary Blasi che mi guadano sempre le storie. Non so se c'era Angelo (Marrozzini, il cugino di Francesco Totti, ndr) ma c'era sicuramente la moglie Giorgia. C'erano Ilary, Bastian, e le sorelle Silvia e Melory con i rispettivi compagni. Hanno prenotato con un cognome che non conosco. Non ci aspettavamo di trovarceli a cena. Mi è sembrata una dimostrazione di forza anche perché Roma è talmente grande…”