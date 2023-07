"È già pronto". Madonna lascia regole rigide nel suo testamento

Il timore di morire senza avere comunicato le sue ultime volontà ha fatto correre ai ripari Madonna. Secondo la stampa inglese la popstar avrebbe fatto testamento dopo il recente ricovero in terapia intensiva a New York. La grave infezione batterica contratta alcune settimane fa, ma trascurata a causa dell'intenso programma di preparazione al tour, l'ha portata ad un passo dal morte. Un’eventualità alla quale Madonna non era affatto preparata. Così, dopo la grande paura, miss Ciccone ha deciso di mettere nero su bianco le sue volontà e nel farlo ha messo paletti rigidi a cominciare dalla sua memoria.

" Ha passato tutta la sua vita a decidere e mantenere una rilevanza culturale e non ha alcuna intenzione di lasciare che tutto il suo duro lavoro venga offuscato ", riferisce il The Sun, anticipando i punti chiave del testamento, che Madonna avrebbe fatto negli scorsi giorni a New York, dove si sta riprendendo dopo il ricovero in ospedale.

Ologrammi come Whitney Houston

La popstar non vuole che la sua immagine, e dunque la sua memoria, vengano portati avanti nel tempo attraverso l'utilizzo degli ologrammi. " Il tour dell'ologramma di Whitney Houston è stato stroncato dalla critica e Madonna si rifiuta di lasciare che i capi affamati di soldi facciano lo stesso con lei" , riferisce il tabloid britannico. Miss Ciccone rimarrà sul palco in vita, ma non vi tornerà dopo la morte né nel metaverso né virtualmente attraverso metodi futuristici. Il suo no è categorico.

L'eredità e i diritti d'autore