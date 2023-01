"Maternità surrogata". La verità dietro l'annuncio di Paris Hilton

" Sei già amato oltre le parole ". Così Paris Hilton ha annunciato al mondo, attraverso la sua pagina Instagram, di essere diventata mamma di un maschietto. L'ereditiera americana ha scelto di dare la notizia pubblicando una foto della manina del neonato che stringe la sua. Un fermo immagine di quella che è, a tutti gli effetti, una notizia bomba.

Le voci su una possibile gravidanza di Paris Hilton circolavano da tempo. Alcune rotondità sospette avevano infiammato il gossip in tutto il mondo, ma la ricca imprenditrice si è sempre mostrata in pubblico e nulla faceva sospettare che fosse in dolce attesa. Ma un figlio era comunque in arrivo, grazie alla maternità surrogata. La stessa scelta fatta da Naomi Cambell, che lo scorso anno aveva presentato (anche lei sui social) la primogenita nata da un'altra donna.

Paris Hilton e la maternità surrogata

Paris Hilton non ha mai nascosto di volere dei figli dal compagno, l'immobiliarista Carter Reum, sposato a novembre 2021. La coppia ha iniziato un percorso di fecondazione in vitro (Ivf) addirittura prima di unirsi in matrimonio, durante il culmine della pandemia da Covid. " Abbiamo iniziato a farlo dopo pochi mesi perché il mondo era chiuso ", ha confessato la Hilton alla rivista americana People, spiegando: " Sapevamo di voler creare una famiglia e ho pensato: 'Questo è un tempismo perfetto. Di solito sono su un aereo duecentocinquanta giorni all'anno. Facciamo in modo che tutti gli embrioni siano pronti e immagazzinati'. Ne abbiamo tonnellate che stanno solo aspettando ".

L'ereditiera non ha però svelato il motivo per il quale lei e il marito sono ricorsi alla fecondazione in vitro e a una madre surrogata, pratica ampiamente diffusa negli Stati Uniti, per potere concepire il loro bambino. A dare qualche dettaglio in più sulle difficoltà della coppia era stata la madre di Paris, Kathy Hilton, che alla rivista E!News aveva confessato: " Mi si spezza il cuore perché so che ci sta provando e provando e dico sempre: 'Rilassati'. Così tante persone lottano e non succede così ".

L'annuncio e le prime parole della Hilton