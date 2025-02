Il giornalismo, l'amore per Maria, la tv. Maurizio Costanzo e la tragica coincidenza con Alberto Sordi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 24 febbraio 2023 moriva Maurizio Costanzo. Due anni dopo la sua scomparsa, il mondo del giornalismo e della televisione lo ricorda come se non se ne fosse mai andato, perché con il suo lavoro il giornalista e conduttore ha segnato un'epoca. Maurizio Costanzo seppe costruirsi fin da giovane una solida reputazione come professionista, iniziando la sua carriera nel mondo della carta stampata e lavorando come giornalista per diverse testate di rilievo come Paese Sera e Il Corriere della Sera. Fu negli anni '70, però, quando iniziò a lavorare in televisione come autore, che la sua carriera ebbe una svolta. L'idea di dare vita a un salotto, dove raccontare storie e personaggi, si trasformò in un programma cult. Era il 14 settembre 1982 e su Rete4 andava in onda la prima puntata del "Maurizio Costanzo Show", il primo vero talk show che ha rivoluzionato il panorama televisivo italiano, diventando un punto di riferimento per il dibattito pubblico e un palcoscenico per personalità di ogni genere, da politici a artisti.

L'amicizia con Alberto Sordi

Sono tanti i personaggi che, oltre l'aspetto professionale, sono stati legati a Maurizio Costanzo da una profonda amicizia. Alberto Sordi era uno di questi. L'attore aveva un rapporto sincero e profondo con Costanzo, un legame che li ha visti uniti anche nel giorno della morte, il 24 febbraio, data nella quale sono venuti a mancare entrambi a vent'anni di distanza l'uno dall'altro. Dell'attore romano, simbolo della comicità all'italiana degli anni '50 e '60, Maurizio parlò spesso nel corso di numerose interviste, definendolo un attore versatile ed eccezionale ma anche un grande amico. Nonostante la differenza di età, la cultura e le lunghe conversazioni su cinema e attualità li hanno sempre legati.

" L’ho conosciuto quando ero agli inizi della mia carriera giornalistica e lavoravo presso la redazione romana del settimanale Grazia. Quando lo andai a intervistare la prima volta, rimase colpito dal fatto che citavo a memoria scene e battute dei suoi film. La cosa lo incuriosì, infatti rinnovò l'abitudine di incontrarci, al di là delle interviste" , raccontò Maurizio Costanzo nel 2019 sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni parlando di Sordi. " Gli piaceva raccontare il "dietro le quinte" di una scena interpretata, del risultato di un film o di quello che aveva pensato o detto. Lo dico: io mi sentivo orgoglioso di questa iniziale confidenza di Alberto Sordi. A distanza di anni, mi piace ricordare che quel rapporto di amicizia è durato sempre, fino alla sua scomparsa. Vorrei dire ad Alberto Sordi, ovunque si trovi, che i suoi film oggi, come ieri e ieri l’altro, mi piacciono sempre moltissimo. E che lo rimpiango" , concluse il giornalista firmando la sua lettera all'amico.

L'amore per Maria De Filippi

La vita privata di Maurizio Costanzo è finita spesso sotto i riflettori soprattutto quando, nel 1990, reduce dal divorzio dalla terza moglie Marta Flavi, si accompagnò a Maria De Filippi, più giovane di lui di vent'anni. Il giornalista e la conduttrice non si sono mai curati dell'opinione pubblica e nel 1995, dopo cinque anni di fidanzamento, si sposarono nel giorno del 57esimo compleanno di Costanzo. Da quel momento la coppia non si è più lasciata e il loro amore ha attraversato oltre due decenni fino alla scomparsa del conduttore. A rendere il loro legame unico non era l'amore ma l'affetto, confessò Maurizio Costanzo durante un'intervista concessa a Silvia Toffanin poche settimane prima di morire. " Mi sono sposato 4 volte prima di capire quella giusta. Mi è andata bene" , disse a Verissimo, parlando della moglie: " L'affetto e il rispetto sono il nostro segreto. L'affetto che non è l’amore è una cosa più seria. Il rispetto che non è il parlare bene ma il rispettare l'altra persona. Sono orgoglioso di lei, è la testimonianza che ci ho visto giusto ".

Un'unione che ha saputo andare contro ianche quando Maria De Filippi, nel 2023, venne accusata di essersi appropriata del patrimonio del marito. Notizia smentita dalla conduttrice che fu costretta a rivelare di avere rinunciato alla sua parte di eredità in favore dei figli del giornalista.