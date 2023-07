"Peggio di prima". Le parole di Fedez dopo la malattia

“Forse sono ancora peggio di prima”: così Fedez è tornato a parlare del tumore al pancreas che lo ha colpito più di un anno fa in occasione del talk Brutto male addio a Il Tempo della salute a Milano. Il rapper, re delle polemiche soprattutto negli ultimi tempi, ha deciso di raccontare cosa è cambiato in lui e cosa effettivamente è successo dopo aver superato il terribile periodo della malattia.

La malattia di Fedez

Il rapper milanese ha scoperto la malattia poco più di un anno fa in occasione di una normalissima visita di controllo; “Sono un po’ ipocondriaco”, ha affermato Fedez anche se, naturalmente a pensarci con il senno di poi mai scelta fu più azzeccata. Infatti, è riuscito a scoprire in tempo di essere stato colpito da una malattia oncologica piuttosto rara, un tumore neuroendocrino del pancreas. "Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)”, aveva spiegato il marito di Chiara Ferragni su Instagram. La notizia di quanto accaduto venne data dal diretto interessato sui social – il mezzo che lui e la moglie influencer utilizzano per raccontare la loro quotidianità – ma soltanto successivamente all’operazione a cui era stato sottoposto. Dopo l’intervento – tenutosi al San Raffaele di Milano – la stampa riferì che si trattò di un tumore al pancreas, ma a darne la conferma ufficiale fu la stessa Chiara Ferragni. Ad oggi, il rapper ha superato il tumore. Tuttavia, Fedez è tornato a parlare dell’argomento spiegando cosa è cambiato nella sua vita e, soprattutto, in che modo è cambiata la sua persona.

Il cambiamento di Fedez

Proprio in occasione del talk Brutto male addio, Fedez ha voluto sdoganare quei miti che vedono diventare una persona migliore dopo avere avuto un tumore. “La narrazione che si fa quando si ha avuto una malattia ruota intorno a una sorta di imperativo a essere migliori. Ma chi lo ha detto che uno per forza deve essere migliore?”, ha spiegato il rapper. Poi ha proseguito: “Il pensiero che ho fatto io è questo: se non sono migliorato, forse sono ancora peggio di prima. E lì subentra un senso di colpa che non dovrebbe esserci perché non è detto che dalla malattia bisogna uscire migliori. Se si è stro*** si può anche rimanere benissimo stronzi come prima, senza che per questo subentri un senso di colpa”. E ancora, il cantante di Disco Paradise ha affermato che un evento come questo può fare cambiare idea su alcune priorità, ma dopo averlo superato non è detto che “ci si ricordi per sempre di un’esperienza così traumatica, è un esercizio che bisogna fare per capire quanto si è stati fortunati”. A mutare, però, sicuramente il suo fisico; infatti, nonostante il papà di Leone e Vittoria ha ammesso di vivere bene oggi, alcuni cambiamenti provocati dalla malattia sono inevitabili. In particolare, quelli di tipo gastrico che lo costringono non soltanto a mangiare lentamente, ma ad assumere gli enzimi prima di ogni pasto dal momento che il pancreas non ne produce abbastanza.