Federica Pellegrini, Miriam Leone, Leotta: i pancioni vip dell'estate 2023

Come già era accaduto nel 2022 anche quest'anno volano stormi di cicogne. Sono tante, infatti, le celebrity italiane e internazionali che diventeranno mamme nei prossimi mesi.. Qualcuna - come Federica Pellegrini e Miriam Leone - lo ha annunciato da poco mentre altre sono già pronte a partorire.

Federica Pellegrini

La gravidanza di Federica Pellegrini è sicuramente la più chiacchierata dell'estate, soprattutto perché è stata annunciata dal settimanale Chi prima ancora della diretta interessata. La Divina si è risentita per i rumor e l'intromissione nella sua vita privata, ma poi ha ufficializzato la dolce attesa attraverso i social con un simpatico video, nel quale ha mostrato le prime rotondità. Per conoscere il sesso del nascituro, invece, non è stato necessario nessun gender reveal tanto di moda tra i vip. Il primo figlio di Matteo Giunta e Federica Pellegrini sarà una bambina e la coppia lo ha annunciato sempre sul web con una rosa rosa sbucata in mezzo a tante rose rosse, che Giunta ha regalato alla compagna nel giorno del suo 35esimo compleanno. E ora gli Sposini si godono il viaggio in attesa di conoscere la loro bambina, che verrà alla luce nei primi mesi del 2024.

Miriam Leone

Un'altra vip fresca di annuncio è Miriam Leone. L'attrice siciliana ed ex Miss Italia 2008 ha svelato di essere in dolce attesa dalle pagine del settimanale Vanity Fair, che le ha dedicato la cover story di luglio. " Sono felicissima, ed ero felice anche prima, in un modo diverso", ha detto la 38enne annunciando di essere in attesa del primo figlio dal marito, Paolo Carullo, sposato lo scorso settembre. E nell'intervista l'attrice ha raccontato come ha scoperto di essere incinta: "Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo ". Miriam Leone è al quarto mese e la nascita del bebè - un maschietto - è prevista per il prossimo anno.

Rachele Risaliti

Un'altra ex Miss Italia ha da poco annunciato di essere in dolce attesa: si tratta di Rachele Risaliti. Nel 2016 venne eletta più bella d'Italia e oggi corona il suo sogno d'amore con il compagno, il calciatore della Fiorentina e della Nazionale, Gaetano Castrovilli. " Quando sognavo da bambina il papà dei miei figli lo immagino proprio come te, lo sai? In un periodo così delicato, il nostro cuore scoppia di gioia e amore. Mamma e babbo ti aspettano, non vedono l’ora di conoscerti e stringerti forte" , ha scritto l'ex Miss su Instagram mostrando l'ecografia del piccolo, del quale non si conosce ancora il sesso.

Diletta Leotta

Mentre c'è chi ha appena annunciato la gravidanza, c'è anche chi - come Diletta Leotta - è pronta a partorire. Il tempo ormai sta per scadere ed entro fine agosto l'inviata sportiva di Dazn dovrebbe dare alla luce la sua bambina. Il 24 marzo scorso, Diletta e il compagno, il portiere tedesco Loris Karius, hanno dato la notizia con un commovente video Instagram e l'inviata sportiva ha trascorso la gravidanza parlando dell'argomento nel suo nuovo podcast "Mamma Dilettante". Ora, però, la Leotta si appresta a diventare mamma a pieno titolo visto che il parto è imminente. Ma il nome della piccolina rimane ancora top secret.

Serena Williams

Partorirà in autunno, invece, Serena Williams. La tennista, 41 anni, è in attesa di un'altra bambina dopo la nascita della primogenita Olympia, avvenuta sei anni fa con un parto nel quale la sportiva rischiò la vita. La campionessa ha dato la notizia della sua seconda gravidanza durante la serata del Met Gala, lo scorso maggio, sfoggiando il pancione mentre calcava il red carpet al fianco del marito Alexis Ohanian. Poche settimane fa, Serena Williams, ha rivelato il sesso della sua secondogenita con un gender reveal party, le cui foto sono state condivise sui social network per la gioia dei fan.

Rihanna

Tempo scaduto, invece, per Rihanna che ha partorito da poco. La popstar delle Barbados ha dato alla luce una bambina, nata dall'amore con il rapper A$AP Rocky. A maggio 2022 Rihanna ha partorito un maschietto e pochi mesi dopo è rimasta nuovamente incinta e l'annuncio della gravidanza è stato di quelli ad effetto. La cantante ha atteso la serata del Super Bowl - svoltasi lo scorso febbraio - per svelare pubblicamente di essere in dolce attesa e mentre si esibiva avvolta in una tuta rossa ha mostrato il pancione.