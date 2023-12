"Falsa beneficenza...". Il commento della Bruganelli su Chiara Ferragni e l'affaire Balocco

La stangata che l'Antitrust ha inflitto a Chiara Ferragni e Balocco per aver pubblicizzato l'iniziativa di solidarietà legata al Pandoro Pink Christmas in modo ingannevole, sta facendo discutere il web. L'influencer dovrà pagare una multa da oltre un milione di euro ma, nonostante ciò, la Ferragni si è già giustificata sui social, dicendosi pronta a fare ricorso. L'opinione pubblica ha condannato duramente la sua condotta scorretta, però, e le critiche sono arrivate da ogni parte, persino da alcuni volti noti. Tra loro c'è Sonia Bruganelli che attraverso il proprio account Twitter ha detto la sua sulla vicenda con toni decisamente pungenti.

Chiara Ferragni e Ciao Darwin

Nella terza puntata di Ciao Darwin Luca Laurenti ha vestito i panni di Chiara Ferragni. Il popolare volto televisivo ha voluto fare una parodia dell'influencer, indossando alcuni abiti da lei sfoggiati durante la co-conduzione dell'ultimo Festival di Sanremo. Tra i vari vestiti, Laurenti si è presentato sulla scalinata dello studio avvolto dalla chiacchieratissima stola della Ferragni, ma invece della scritta "Pensati libera", Luca ha proposto una singolare rivisitazione dello slogan. Così Laurenti ha sceso i gradini con un abito nude e una sciarpa con la scritta "Pensati cretino", suo motto. Le foto della puntata, compresa quelle di Chiara Ferragni a Sanremo, sono state condivise dall'account ufficiale della trasmissione su Twitter e hanno scatenato i commenti più disparati. Tra questi c'è stato anche quello di Sonia Bruganelli.

Il tweet di Sonia Bruganelli

La moglie di Paolo Bonolis ha commentato il cinguettio pubblicato dallo staff della trasmissione, condividendo una foto ritoccata della stola indossata dalla Ferragni con l'eloquente scritta "Pensati falsa beneficenza". Una stoccata nei confronti dell'imprenditrice digitale e della vicenda giudiziaria, che la vede protagonista insieme all'azienda dolciaria Balocco. Nel pubblicare il meme sulla Ferragni, Sonia Bruganelli ha poi aggiunto un breve commento: "Non ho parole". Ma tanto è bastato per fare capire la sua opinione sull'affair Balocco. Non è la prima volta che l'ex opinionista del Grande Fratello Vip si esprime pubblicamente sui fatti di cronaca, che coinvolgono direttamente o indirettamente personaggi famosi. Lo scorso giugno Pupo rilasciò alcune dichiarazioni imbarazzanti sull'omicidio di Giulia Tramontano, uccisa dal compagno mentre era incinta del loro bambino, e con un tweet invitò Ghinazzi a stare in silenzio: "Si può anche tacere, alcune volte". E anche con Chiara Ferragni ha voluto dire la sua.