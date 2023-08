La pensione da 1000 euro, ma in vacanza in barca: l'ultima di Fabio Testi

Esattamente un anno fa, Fabio Testi rilasciava un'intervista al Corriere della sera, che lo faceva finire al centro dell'attenzione per una dichiarazione sulla sua situazione economica. " Io vivo della mia pensione: 1100 euro al mese" , confessò l'attore per giustificare la decisione di partecipare al Grande Fratello Vip, che per ingaggiarlo gli propose un lauto compenso. Oggi, a distanza di dodici mesi, Testi è tornato a parlare della sua situazione finanziaria smentendo - di fatto - di passarsela male.

Nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Chi, Fabio Testi ha parlato della sua famiglia e di come vive i suoi 82 anni tra i fasti del passato e la solidità del presente. L'attore vive nella sua tenuta a Peschiera del Garda, ma tra poco lascerà la sua dimora per trascorrere le vacanze nei limpidi mari della Grecia a bordo di un'imbarcazione. " Andrò in barca a farmi un giro della Grecia, una barca di venticinque metri...che non si sappia in giro" , ha confessato ironico Testi, ma la dichiarazione ha fatto storcere il naso al popolo dei social, che non si è lasciato sfuggire l'occasione di commentare: " Ma non campava con la pensione? Come la paga la barca? ".

La replica di Fabio Testi