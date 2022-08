Fabio Testi rivela: "Vivo con una pensione da 1100 euro"

Fabio Testi a 81 anni suonati è uno degli attori, che ha fatto la storia del cinema italiano. Dal sogno di diventare geometra, ai primi passi nel mondo del cinema come stuntman (" Mi sarò ammazzato centinaia di volte, ma ero di gomma e soprattutto ero sano, allegro, sorridente ") fino alle primissime parti nei film e al successo vero. Testi si è raccontato a tutto tondo sulle pagine del Corriere della sera, svelando che di quel successo non è rimasto altro che una pensione da poco più di mille euro.

Lui non rinnega niente del suo passato anche se, confessa, " mi vedono sempre come un uomo bello che pensa solo a fare l'amore. Io parlo e recito in inglese, francese e spagnolo, ho lavorato con alcuni dei più grandi registi, so guidare un aereo e amo la poesia. Qualche volta anche noi uomini siamo bersaglio di sessismi, ma nessuno lo dice mai" . I tempi d'oro del grande schermo, delle cene con Anita Ekberg e della passione struggente con Ursula Andress sono ormai passati. Oggi Fabio Testi vive nella sua tenuta di Affi, nel veronese, tra alberi da frutto e animali come un normale pensionato. " Sì, vivo della mia pensione da 1100 euro al mese ", ha confessato l'attore, che ammette di avere disdegnato la televisione in passato, ma di averne bisogno ora per vivere.

Anche per questo l'attore ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip nel 2020: " Per soldi. Io sono un tipo franco e diretto: ci ho messo mezzo secolo a farmi un nome e oggi questo nome si paga. La produzione del Grande Fratello mi ha pagato bene e l'ho fatto. Oggi solo un bel film lo farei gratis ". Nessun giro di parole per Fabio Testi, che rivendica la sua educazione veneta basata su solidi principi che in passato, quando la fama poteva divorarlo, lo hanno aiutato a tenere i piedi per terra.