"Ecco perché non hanno detto nulla". Corona provoca i Ferragnez sul Cav

La morte di Silvio Berlusconi è stata una delle notizie più commentate degli ultimi anni. Persino i suoi antagonisti hanno trovato parole di cordoglio per dare al Cavaliere l'ultimo saluto. Nella moltitudine di messaggi di affetto, stima e ricordo, però, non sono mancati neppure i detrattori. Personaggi a caccia di squallida visibilità - come l'influencer Giorgia Soleri e il rapper Gemitaiz - che alla fine sono stati costretti a scusarsi per gli insulti e la mancanza di rispetto nei confronti di Berlusconi e famiglia. In questo contesto, però, c'è anche chi - come i Ferragnez - ha scelto il silenzio non tanto per rispetto quanto per convenienza. Un assordante vuoto sul quale ha puntato i riflettori Fabrizio Corona, che ha duramente criticato la coppia d'oro dei social per la mancata esposizione: " Mi domandavo perché Federico Lucia e Chiara Ferragni non hanno espresso una sola parola, né di cordoglio né di commento sulla morte di un uomo, un cittadino milanese, un imprenditore che li fa lavorare? ".

Le parole di Fabrizio Corona sui social