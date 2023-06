"Perdite per 1,9 milioni di euro". Il flop dei kebab di Gianluca Vacchi

Mister Enjoy ha fatto un buco nell'acqua? A giudicare dai dati viene da crederlo. Il suo marchio di street food, Kebhouze, è in perdita da due anni. A rivelarlo è il sito Affari Italiani che parla di un boccone amaro da digerire per Gianluca Vacchi e la sua catena di kebab e hamburger. Non bastavano i guai con la sua villa in Sardegna (i cui lavori sono stati sospesi per abuso edilizio), ora l'eccentrico imprenditore bolognese deve fare i conti anche con le perdite milionarie della sua ultima azienda.

I dati degli ultimi bilanci

" La società, che Vacchi controllava fino a ieri al 92% attraverso la sua Cofiva Holding, ha riunito i soci qualche giorno fa per prendere atto che le perdite finora accumulate di 1,9 milioni di euro", fa sapere Affari Italiani, spiegando nel dettaglio come sono andati a picco gli affari di mister Enjoy in soli due anni: "1,3 milioni la perdita del 2022, 387mila euro di perdite portate a nuovo e 264mila euro di passivo accumulati nei primi due mesi di quest'anno, che hanno ridotto il capitale di un milione di oltre un terzo ".

A poco è servita la discussa mossa di marketing avviata lo scorso marzo dalla Kebhouze, che davanti ad alcune scuole medie ha distribuito filtri, cartine, fiammiferi e preservativi agli studenti per farsi pubblicità. La società, avviata nel 2021, ha puntato su una grande espansione: ventuno negozi in Italia e all'estero (Ibiza e Londra), oltre cento dipendenti e nuove aperture previste. Ma le attese di profitto sarebbero state tradite. " Per ripianare il passivo è stato necessario azzerare le riserve, ridurre il capitale da un milione a 264mila euro per poi ricostituirlo sempre a un milione ", conclude Affari Italiani. Di fallimento, però, non vogliono sentire parlare i soci di Vacchi.

La replica del socio di Vacchi