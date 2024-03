"Piano piano torno a vivere". Le parole di Fedez dopo le emorragie

La salute, l'amore e la musica. Gli ultimi dodici mesi di Fedez sono stati un vero e proprio disastro su tutti i fronti, ma piccoli cambiamenti in positivo sembrano essere cominciati. Lui stesso, attraverso le storie del suo account Instagram, ha ammesso di essere in buona forma dopo il drammatico ricovero dello scorso settembre, nel quale rischiò la vita a causa di alcune emorragie interne.

Dal punto di vista privato la situazione con l'ex moglie, Chiara Ferragni, sembra essere decisamente infuocata. Tra i due ex coniugi è in corso una vera e propria guerra a colpi di diffide e i tempi dell'amore sembrano essere ormai un ricordo lontano. Anche in campo professionale le cose non sembrano andare meglio. Il rapper ha lasciato il podcast Muschio Selvaggio, che il tribunale ha riconsegnato provvisoriamente nelle mani dell'ex socio, Luis Sal, e il suo futuro musicale appare decisamente incerto. Va meglio, invece, dal punto di vista della salute.

Dopo la grande paura vissuta cinque mesi fa, a seguito del ricovero d'urgenza all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per alcune emorragie interne, Federico Lucia sta lentamente tornando alla normalità. Il rapper si sottopone a controlli periodici per scongiurare una recidiva del tumore asportato a marzo 2022, ma a preoccuparlo maggiormente era il peso perso a causa delle emorragie dello scorso settembre. In quel periodo, infatti, il cantante aveva perso circa dieci chili e le sue precarie condizioni di salute avevano allarmato i medici. Con l'arrivo del nuovo anno il rapper sembrava essere in lenta ripresa, ma i guai giudiziari della Ferragni e la crisi coniugale scatenatasi subito dopo lo hanno fatto vacillare nuovamente dal punto di vista fisico.

Oggi, però, Fedez sta lentamente tornando a una vita normale. Lo ha detto lui stesso su Instagram pubblicando una foto in palestra e mostrando il suo fisico. "A cinque mesi dalle emorragie interne sto finalmente riuscendo a mettere su un po' di chiletti", ha scritto Federico Lucia sulla piattaforma social, aggiungendo: "Piano piano si torna a vivere". In che modo lo sta facendo vedere sui social network, dove condivide con i follower foto e video della sua nuova vita da single, tra feste, première e serata con i colleghi della scena rap italiana.

Una vita totalmente diversa da quella mostrata sino a pochi mesi fa, quando trascorreva buona parte delle sue giornate a giocare con i figli Leone e Vittoria tra le mura della sua vecchia casa di City Life.