Dopo la polemica, il bacio: prima foto social per Chanel Totti e il fidanzatino

Sedicesimo compleanno all'insegna del lusso per Chanel Totti. La secondogenita di Totti e Ilary Blasi ha celebrato la ricorrenza a Lugano, in Svizzera, in un hotel a cinque stelle, dove si è rifugiata nel fine settimana e non da sola. Con lei c'era mamma Ilary e il suo compagno, Bastian Muller, ma anche un ospite a sorpresa, il fidanzato Cristian Babalus, il popolare tiktoker con il quale Chanel fa coppia fissa da pochi mesi.

Giusto un mese fa la coppia di fidanzatini era finita al centro di una brutta polemica scatenata dall'allora compagna di Babalus, Martina De Vivo. L'influencer romana aveva accusato Cristian di averla tradita proprio con Chanel. La De Vivo, che da Babalus ha avuto una figlia, aveva incolpato l'ex e la figlia di Totti di avere una relazione clandestina alle sue spalle e su Tik Tok aveva parlato di telefonate e messaggini compromettenti. Il trio era finito al centro dei gossip più pungenti e solo il chiarimento social fatto da Babalus - nel quale parlava della fine della storia con la madre di suo figlio - aveva messo a tacere i pettegolezzi.

La foto di Chanel e Babalus su Instagram