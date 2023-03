"Senza cintura". Chanel Totti nella bufera per la foto in auto

Tra i personaggi del web, Chanel Totti è sicuramente una delle più commentate e criticate. La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti è spesso al centro di polemiche e discussioni per i suoi video su Tik Tok e per come si mostra sui social, bellissima e attenta all'estetica come la madre. Così, dopo le critiche per il suo aspetto definito "finto" nonostante la giovane età, l'adolescente è finita al centro della discussione per una foto scattata all'interno della sua minicar, dove si è mostrata senza cintura di sicurezza.

Per il suo quindicesimo compleanno, il Pupone ha deciso di regalare a Chanel una minicar elettrica. Un modello simile a quello che Totti e Ilary avevano comprato, qualche anno prima, al primogenito Christian. La consegna del costoso regalo era stata documentata su Instagram con un video fatto dalla concessionaria, nel quale si vedeva la ragazza entrare in auto e provare la minicar, un modello ecologico ad alimentazione elettrica e cambio automatico. Da quel giorno Chanel Totti si è mostrata spesso sui social a bordo del piccolo mezzo per le vie di Roma in particolare su TikTok - dove è molto seguita - ma l'ultima foto condivisa sul suo canale Instagram ha scatenato le polemiche.

La foto senza cinture di sicurezza

L'adolescente ha pubblicato sul web un selfie seduta sul sedile con la gamba sollevata e l'atteggiamento da influencer. Uno scatto come tanti altri condivisi da Chanel sui suoi profili Instagram e TikTok, se non fosse per il dettaglio della cintura di sicurezza non allacciata, che ha scatenato i suoi fan. Chanel Totti avrebbe addirittura rimosso la foto pubblicata a causa delle critiche ricevute proprio per quel gesto di imprudenza. O sarà stato papà Francesco a suggerirle di rimuoverlo? A dire il vero, non è chiaro se la figlia di Totti stesse guidando quando ha scattato la fotografia o se fosse ferma al lato della strada o in un parcheggio, o addirittura se si trovasse al posto del passeggero, vista l'inquadratura a specchio. Ma il particolare della cintura non è passato comunque inosservato e l'ha fatta finire nel mirino dei follower più critici. Solo pochi giorni fa Chanel aveva fatto parlare nuovamente di sé, condividendo nelle sue Storie un post sfottò all'indirizzo dei tifosi laziali, che sono usciti vincitori dall'ultimo derby della capitale.