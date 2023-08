“Profilo disattivato”. Segnali di divorzio tra Charlene e Alberto di Monaco?

Dal Principato di Monaco arrivano nuove indiscrezioni sul presunto divorzio tra Charlene e il principe Alberto. La principessa sarebbe tornata in Svizzera e vedrebbe il marito raramente, solo “su appuntamento” . Poche ore dopo questa notizia, ancora tutta da confermare, il profilo Instagram di Charlene è stato disattivato. Coincidenze o segnali di una separazione imminente?

“Una coppia cerimoniale”

Il settimanale Voici ne è certo: Charlene si sarebbe trasferita in Svizzera, lontana dal Principato e dalla corte monegasca, ai cui ritmi non si sarebbe mai abituata e che considererebbe opprimente. Secondo il magazine lei e Alberto, ormai, sarebbero solo “una coppia cerimoniale” , si vedrebbero “su appuntamento” e solo per motivi legati ai loro impegni ufficiali.

Il loro matrimonio non esisterebbe più. Non è la prima volta che la stampa insiste sul naufragio di quest’unione. Nel maggio 2022 i giornali avevano anche parlato di un presunto contratto stipulato dai principi: Charlene avrebbe percepito 12 milioni di euro all’anno se in cambio avesse salvato le apparenze, partecipando agli eventi indicati dal protocollo.

Finora, però, il gossip è sempre stato smentito dalle apparizioni pubbliche in cui le Loro Altezze Serenissime si sono mostrate felici, complici e anche dalle parole di Charlene, che a margine della Fashion Week di Monaco, nel 2022, dichiarò: “È spiacevole che alcuni media spaccino questi pettegolezzi sulla mia vita…noi siamo esseri umani come tutti e come tutti abbiamo emozioni e fragilità”.

Inoltre nel dicembre 2022, al decennale della fondazione che porta il suo nome, la moglie di Alberto disse: “La mia famiglia è la mia roccia”. Eppure la principessa, dopo aver trascorso le vacanze su uno yacht con il marito e i figli, i gemelli Jacques e Gabriella (8 anni), non sarebbe tornata a Palazzo, bensì in una casa di sue proprietà proprio in Svizzera.

Secondo il quotidiano tedesco Bild Charlene e Alberto starebbero facendo il possibile per non far sentire ai bambini il peso di questa presunta separazione. Da Palazzo Grimaldi non arrivano né conferme, né smentite. Ciò, però, potrebbe significare soltanto che la corte non intenderebbe perdere tempo a smentire i pettegolezzi, vista la frequenza con cui vengono riportati dai media.

Profilo disattivato

Stavolta, però, qualcosa di strano ci sarebbe. In concomitanza con le voci di divorzio il profilo Instagram di Charlene è stato disattivato. Forse proprio dalla principessa. Si tratta solo di una coincidenza? I giornali non ci credono. Bild ha scritto addirittura che ci sarebbe una precisa strategia dietro a questo gesto: “La disattivazione dell’account Instagram fa parte di un accordo tra Charlene e Alberto. A patto di lasciare la comunicazione nelle mani del palazzo, [alla principessa] viene permesso di ritirarsi [in Svizzera] e ottenere libertà altrove”.