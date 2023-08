“Io illegittimo? È un insulto”. Chi è Alexandre, figlio di Alberto di Monaco (ma non di Charlene)

Il 24 agosto 2023 Alexandre Grimaldi, secondogenito del principe Alberto, ha compiuto 20 anni. Il padre e la madre, l’hostess Nicole Coste, si conobbero su un volo Parigi Nizza nel 1997 e la loro relazione durò 7 anni. Alexandre venne riconosciuto da Alberto nel maggio 2005 e finora ha sempre mantenuto un profilo basso. Solo di recente ha infranto il suo usuale silenzio, concedendo la sua prima intervista, pubblicata dal magazine Point De Vue lo scorso 16 agosto. Una lunga chiacchierata durante la quale il giovane ha parlato del suo rapporto con il principe Alberto, ma anche delle difficoltà affrontate in passato proprio a causa delle sue origini.

“Non sono un figlio illegittimo”

“Il nome di mio padre è Grimaldi. È normale che porti il suo nome. Mi sarei chiamato Dochomel se mio padre fosse stato il signor Dochomel” , ha spiegato Alexandre nella sua intervista a Point De Vue. “Non mi sono mai chiamato Coste o Coste Grimaldi…Quelli che mi chiamano così hanno un atteggiamento malevolo”. Con queste parole il ragazzo mette i proverbiali “puntini sulle i”, ma affronta anche il discorso delle sue origini, il problema, purtroppo ancora attuale, riguardante la condizione dei figli nati al di fuori del matrimonio. Alexandre ne parla in maniera moderna e matura: “…Non sono un ‘illegittimo’, nessuno dei miei genitori era sposato e non hanno commesso adulterio. Usare quella parola è un insulto!”.

Il giovane Grimaldi ha anche puntualizzato: “Spero che nessuno creda alle bugie veicolate da Internet. Si porta il nome del proprio padre quando si è stati riconosciuti alla nascita. Mio padre mi ha riconosciuto volontariamente quando ero un bambino. Non è stato un giudice, né la stampa a costringerlo a farlo”. Questa è una delle frasi più significative di tutta l’intervista. Alexandre ha voluto spiegare che Alberto di Monaco lo ha riconosciuto perché voleva farlo, voleva essere suo padre. Non si sarebbe trattato di un passo compiuto solo per evitare critiche e polemiche. Il rapporto tra i due sarebbe cresciuto con il tempo, ma l’affetto ci sarebbe sempre stato. Nonostante alcuni scossoni piuttosto forti.

Un piccolo Grimaldi

Nell’aprile 2014 la madre di Alexandre, Nicole Coste, disse al Daily Mail: “La verità è che, mi spiace dirlo, Alberto non vede Alexandre…dallo scorso settembre. Le visite sono diventate impossibili da quando ha sposato quella ragazza” , riferendosi alla principessa Charlene. "Capisco come si possa sentire una moglie, ma lei dovrebbe pensare a mio figlio, [che è] innocente. Non voglio attaccarla, ma penso sia solo gelosa e non so perché”.

Nicole espresse profonda delusione per questo presunto allontanamento di Alberto: “[Alexandre] ha iniziato a sentirsi triste e rifiutato. Chiede ‘Perché non posso vedere papà?’. Ho dovuto dirgli che suo padre è impegnato” , poi ricordò: “Gli avevo persino insegnato a cambiare i pannolini al piccolo”. Infatti dopo la nascita di Alexandre lui e la madre si trasferirono in una villa in Costa Azzurra per volontà del principe. Non solo: la principessa Stephanie di Monaco fu la madrina di battesimo di Alexandre. “Non voglio che mio figlio venga respinto…sono preoccupata che ciò possa turbare Alexandre emotivamente”.

Tutto ciò induce a pensare che i Grimaldi abbiano accolto Alexandre con grande felicità. Nonostante questo qualcosa si sarebbe incrinato lo stesso subito dopo la nascita del bimbo, come spiegò Nicole: “Quando diedi ad Alberto la notizia [della gravidanza] era contento. Disse che avrei dovuto tenere il bambino e promise di aiutarmi”. Mesi dopo questo entusiasmo si sarebbe affievolito: “Penso che il Palazzo lo abbia condizionato, forse sottolineando i problemi relativi alla futura successione”. Infatti Alexandre Grimaldi non potrà mai ereditare il trono perché la legge monegasca accetta come legittimi successori solo i figli nati nel matrimonio.

Tuttavia il Daily Mail puntualizza un altro particolare importante: nel 2002 il principe Ranieri, preoccupato dalla possibilità che Alberto non avesse eredi e, di conseguenza, il Principato dovesse essere inglobato dalla Francia, cambiò la Costituzione, decretando che solo i legittimi discendenti di Alberto e delle sue sorelle potessero ereditare il trono. Il problema evidenziato da Nicole, in realtà, era già stato risolto. Diversa è la questione riguardante la presunta “gelosia” di Charlene. Impossibile dire se davvero la principessa abbia messo i proverbiali “bastoni fra le ruote” a Nicole. In fondo noi abbiamo solo la versione dei fatti di quest’ultima.

Charlene contro Nicole?

Per la verità è sempre stata Nicole a menzionare Charlene nelle sue interviste, lanciandole qualche frecciata. La principessa, dato il suo ruolo, ma probabilmente anche per motivi caratteriali, ha sempre scelto il silenzio. Per esempio nel settembre 2021 la Coste si lamentò con Paris Match: “…Spesso siamo messe a confronto l’una con l’altra. Non mi piace essere paragonata. Non mi sono mai mostrata come un nemico. Sono una donna gentile”.

Sarebbe stata Charlene a iniziare la guerra: “Durante il periodo del fidanzamento di [Charlene e Alberto] ho sperimentato cose che mi hanno allarmata e scioccata…[Charlene] ha spostato la stanza di mio figlio approfittando dell’assenza di suo padre. Per metterlo nell’ala dove risiede il personale. Come madre non riesco a trovare le parole per descrivere queste azioni”. Ad Alberto, invece, Nicole riservò parole di gratitudine: “Si è impegnato fin dall’inizio a essere un padre presente…e tra noi non è mai stato stipulato alcun accordo finanziario…”. Sembrerebbe di scorgere, in queste frasi, un’apparente contraddizione con quanto rivelato nel 2014.

In ogni caso il principe Alberto non perdonò l’attacco frontale alla moglie e a Point De Vue ammise: “Non mi aspettavo questa invasione della privacy…questa scorrettezza”, definendo i commenti della ex hostess “inappropriati” e non nascondendo di sentirsi “furioso”. L’intervista della Coste a Paris Match sarebbe stata, per il principe, un vero colpo basso, soprattutto perché arrivata nel momento in cui la principessa Charlene era lontana, malata e fragile.

Secondo alcuni la rivalità tra Nicole e Charlene sarebbe esplosa proprio mentre Sua Altezza Serenissima era in Sudafrica. La ex hostess sarebbe stata avvistata nel Principato diverse volte in quel periodo e la sua partecipazione, il 27 gennaio 2022, alla messa in onore di Santa Devota, patrona di Monaco, suscitò grande scalpore. Addirittura non mancò chi sostenne che la Coste stesse tramando per prendere il posto di Charlene.

“Attenzione mediatica”

Charlene tornò nel Principato nel marzo 2022. Le indiscrezioni sulla presunta fine del suo matrimonio non si sono mai sopite, ma non sembra affatto che Nicole Coste abbia mai avuto un ruolo nella presunta separazione. Il gossip sussurra che Charlene non avrebbe mai gradito la presenza di Alexandre e di Jazmin Grimaldi (nata dalla relazione di Alberto e l’americana Tamara Rotolo, riconosciuta nel 2006).