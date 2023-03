"Quelle del 2000...". Bufera su Sgarbi a Domenica in, poi si scusa

Protagonista indiscusso del salotto di Mara Venier a Domenica in, nella puntata di questo pomeriggio, domenica 19 marzo, è stato il politico e critico d’arte Vittorio Sgarbi. Sgarbi però, nel giorno della Festa del papà, si è lasciato andare a delle battute che hanno fatto scoppiare la polemica a casa e non solo, salvo poi scusarsi subito dopo l’accaduto.

Sgarbi insieme alle figlie in studio

Il sottosegretario alla cultura nel governo Meloni è stato ospite nel salotto della domenica di Rai Uno insieme alle due figlie, Alba di 24 anni ed Evelina di 23, entrambe nate da due relazioni del politico. Le due figlie sono entrate in studio e hanno smentito la narrazione del padre assente. Infatti, Alba ha spiegato: “Lui è un papà molto dolce e presente, non fisicamente, in ogni passo che facciamo. Sono orgogliosa di essere sua figlia”. Poi ha continuato Evelina: “Ma è vero, fa tanta scena ma c’è quando c’è bisogno".

Tutto davvero molto bello fino a quando la conduttrice Mara Venier ha fatto un quiz per gioco, con domande a tema che riguardavano le due figlie. Dopo avere chiesto a Sgarbi la data di nascite delle figlie, lui ha risposto: “Quando è nata Evelina? Non lo so”; poi su suggerimento di Alba ha aggiunto:“Ah sì, 2000……Alba ne ha 24 ed Evelina 23″.

La battuta e l'imbarazzo

Nonostante il suggerimento della figlia, Sgarbi non sembra avere prestato attenzione dal momento che subito dopo ha voluto riportare una frase che gli avrebbe detto la sua ex assistente: "C'è la mia assistente, che è del 1996, una bella ragazza, che per farmi capire come sono i tempi di oggi mi dice sempre: ‘Quelle del 2000, tutte tr**e. Tu (rivolgendosi alla figlia minore Evelina) sarai del 1999?", "No, del 2000" la risposta della ragazza, "Stai attenta allora, eh", ha chiuso il papà.

A questo punto la Venier ha immediatamente cercato di cambiare argomento, invitando Sgarbi e le figlie ad aprire i regali. Dopo averli scartati, Vittorio e le figlie si sono alzati, hanno salutato tutti ed è stata mandata la pubblicità.

Le scuse di Sgarbi

Dopo la pubblicità, zia Mara legge un messaggio che le sarebbe arrivato dal marito: "Sgarbi faticoso ma originale", seguito dalle scuse in diretta tv del critico d’arte: “Voglio scusarmi, non hanno capito il mio tono scherzoso con le mie figlie. Ho detto due cose sbagliate: quello di sposarsi un ricco era una battuta, un inno alla libertà. L’altra è la battuta sulle ragazze del 2000. Volevo dire che non era una battuta mia, ma di una mia assistente. Non era la mia frase. Io le amo tutte quelle del 2000″. Poi ha concluso la Venier: “Guardate Sgarbi che chiede scusa, è un fatto importante”.