"Che figura di...". De Sica non riconosce la Ricciarelli, imbarazzo a Domenica In

Christian De Sica lo ha ammesso: la figura è stata decisamente misera, ma c'era più di una scusante per lui. A Domenica In, l'attore romano non ha riconosciuto la voce di Katia Ricciarelli, che si è esibita in studio sotto la maschera di una volpe per presentare insieme a Milly Carlucci la prossima edizione della trasmissione Rai Il cantante mascherato. A tradirlo è stata la prestazione sottotono della soprano, la quale ha steccato ripetutamente.

Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Christian De Sica - da poco diventato nonno - sono stati ospiti di Mara Venier nell'ultima puntata di Domenica In. I tre fanno parte della giuria de Il cantante mascherato, che andrà in onda a partire da sabato 18 marzo e insieme a Milly Carlucci c'era anche Katia Ricciarelli, che ha prestato la sua voce alla maschera della volpe. I tre giudici avrebbero dovuto riconoscere chi si nascondeva sotto al travestimento sentendo solo la voce. La prestazione della soprano, però, non è stata delle migliori e il brano proposto "Azzurro" non l'ha aiutata.

Sentendo l'esibizione di Katia Ricciarelli (senza sapere che ci fosse lei sotto la maschera) l'attore ha ipotizzato che non si trattasse di una cantante e c'è andato giù pesante: " Non può essere una cantante è troppo stonata. Sarà quasi sicuramente un'attrice, magari una comica ma non una cantante! No, sicuramente ". Anche i colleghi hanno concordato vista le stonature nell'esibizione e a quel punto il cantante mascherato, cioè Katia Ricciarelli, ha sollevato la maschera rivelandosi al pubblico e ai tre giudici. E in studio è stato il caos. Facchinetti si è alzato e ha cercato di nascondere l'imbarazzo per quanto appena detto da De Sica, mentre quest'ultimo ripiegava sulle scuse, giustificandosi: " Madonna mia che figura di merda che ho fatto. Io ho pure detto che era stonata ".

L'intervento di Iva Zanicchi avrebbe dovuto togliere dall'imbarazzo tutti, compresa Katia Ricciarelli, che non è apparsa felice delle parole di De Sica ma, di fatto, la cantante ha alimentato il caos e il chiacchiericcio in studio. " Lei è una grande artista però scusa hai fatto una roba tremenda… amore almeno fai due acuti" , ha detto l'Aquila di Ligonchio, rivolgendosi al soprano e buttandola sul ridere per stemperare gli animi.