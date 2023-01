"Queste trenta ossa rotte...". Le parole choc di Jeremy Renner

L'attore Jeremy Renner è tornato a casa, in Nevada, e sta affrontando il lungo periodo di riabilitazione dopo essere stato investito da uno spazzaneve il giorno di Capodanno. A sole tre settimane dal drammatico incidente a Tahoe, che gli è costato un trauma contusivo al torace, svariate lesioni ortopediche e per il quale ha addirittura rischiato di morire dissanguato per le ferite riportate nell'impatto con il pesante mezzo, l'attore americano è stato dimesso dall'ospedale e ora affronterà il periodo di recupero tra le mura domestiche.

Lo ha rivelato lui stesso con un tweet condiviso sulla sua pagina social, nel quale ha annunciato l'uscita della seconda stagione della serie Mayor of Kingstown, che lo vede protagonista: " Nonostante la scarsa lucidità mentale sono entusiasta di potere guardare l'episodio 2.01 con la mia famiglia a casa ". Dopo due interventi chirurgici e terapie farmacologiche, Jeremy Renner è uscito dalla fase critica e ora sta affrontando il lungo periodo della riabilitazione nella sua casa a Reno, la stessa dove il 1° gennaio ha avuto l'incidente che ne ha messo a rischio la vita.

Ed è con un nuovo post Instagram che l'attore ha condiviso cosa sta affrontando. " Queste oltre trenta ossa rotte si ripareranno, diventeranno più forti, proprio come l'amore e il legame con la famiglia e gli amici si approfondiscono ", si legge nel post che l'attore ha accompagnato con una foto, nella quale compare disteso nel letto insieme al fisioterapista, che esegue degli esercizi sulla sua gamba. Parole cariche di dolore ma anche di speranza per il lungo viaggio che lo attende per poter tornare a camminare. Fonti vicine alla famiglia avevano riferito, solo pochi giorni fa, che ci potrebbero volere anche due anni prima che l'attore recuperi le piene funzionalità.