Radio West, l'amore, la crisi, il tragico incidente: la storia d'amore di Pietro Taricone e Kasia Smutniak

Ancora oggi i fan si chiedono come sarebbe finita la storia d'amore tra Pietro Taricone e Kasia Smutniak se il "Guerriero" non se ne fosse andato prematuramente il 29 giugno 2010. Giovani, belli e di successo l'attrice e l'ex gieffino si conobbero sul set di un film nel 2002 e vissero un'amore travolgente per otto anni, che portò alla nascita della figlia Sophie.

L'incontro sul set di "Radio West"

Gennaio 2002. Pietro Taricone è uno dei volti emergenti della tv. Reduce dalla partecipazione al primo Grande Fratello, il ventisettenne viene scelto per interpretare Rizzo nel film "Radio West" del regista Alessandro Valori. Il ruolo della protagonista femminile, Iliana, è di Kasia Smutniak. La giovane attrice polacca, 23 anni, è conosciuta soprattutto per essere il volto della campagna Tim, ma la recitazione e nel suo destino, come Pietro. I due si conoscono sul set del film e l'ex gieffino rimane folgorato dalla bellezza acqua e sapone di Kasia. La corteggia assiduamente fino a conquistarla.

La storia diventa ufficiale

La relazione tra Pietro e Kasia viene ufficializzata solo dopo che il film è uscito nelle sale. Durante la conferenza stampa di presentazione di "Radio West", a gennaio 2003, i due attori sono complici e non nascondono di provare un forte sentimento. Nonostante la notorietà, Pietro rimane un ragazzo umile e cerca di mantenere privato il suo rapporto con la Smutniak, che nel frattempo è richiestissima in televisione (è nel cast di "Ultimo - L'infiltrato") e al cinema (recita in "Ora e per sempre" e "13dici a tavola").

Il viaggio in Nepal

Al termine delle riprese della miniserie per la tv "Don Gnocchi - L'angelo dei bimbi" Pietro Taricone decide di prendersi una breve pausa dagli impegni professionali per andare nel Mustang con Kasia. "Mi sono fatta contagiare dal suo entusiasmo e siamo andati a esplorare il Regno di Lo", racconta l'attrice, parlando del viaggio che ha segnato le loro anime. Pietro e Kasia vedono con i loro occhi la povertà della popolazione del Mustang e al loro rientro in Italia decidono di impegnarsi per raccogliere fondi e aiutare i bambini del Nepal. Ma la vita riserva loro una sorpresa inaspettata.

La nascita di Sophie

A gennaio 2004 Kasia scopre di aspettare una bambina mentre sta ultimando le riprese di una pellicola cinematografica. Sophie Taricone viene alla luce il 4 settembre 2004 e Pietro e la sua compagna si prendono del tempo per accudire la bambina e mettendo da parte gli impegni professionali. Il desiderio di creare una famiglia insieme è così forte, che la coppia decide di acquistare un una cascina in campagna a Campagnano, trenta chilometri fuori da Roma. " Abbiamo fatto un mutuo, siamo andati in campagna abbiamo preso gli animali piantato gli alberi. Avevamo l'ingenuità di chi pensa di sapere che cos'è la vita. I nostri anni di luce ", racconterà anni dopo la Smutniak, parlando di quello che è rimasto il suo luogo del cuore.

Gli anni della tv e del cinema

Il 2005 e il 2006 sono gli anni del successo di Kasia. Dopo la maternità l'attrice torna a essere protagonista soprattutto in televisione ottiene ruoli nella miniserie "Questa è la mia terra" e in "La moglie cinese", poi recita nella fiction "Giuseppe Moscati - L'amore che guarisce" e nella miniserie "Rino Gaetano - Ma il cielo è sempre più blu". Anche Pietro Taricone è impegnato in due serie - "Codice rosso" e "Crimini" - e poi come opinionista in due reality targati Mediaset "Wild West" condotto da Alba Parietti e "Uno due tre stalla" con Barbara d'Urso. Nonostante gli impegni e la lontananza la coppia è solida e l'amore per la figlia fa pensare al matrimonio.

La crisi del 2008

L'ingaggio di Kasia Smutniak per il film "Barbarossa" segna l'inizio di una profonda crisi tra Pietro e l'attrice polacca. Kasia parte per la Romania insieme alla troupe cinematografica e agli altri protagonisti della pellicola, tra i quali figura anche Raz Degan. La comitiva rimane in Romania per quattro mesi e sul set Kasia e Raz si avvicinano per esigenze di copione. Il feeling creatosi davanti alle telecamere, però, prosegue anche lontano dal set e dagli occhi indiscreti della stampa italiana. Ma Taricone scopre qualcosa e nell'estate del 2008 si parla di una "crisi profonda" tra i due. Kasia e Raz vengono paparazzati nella villa di Raz Degan in Puglia mentre si baciano con passione in agosto e sulle riviste impazza il gossip sul tradimento ai danni di Pietro Taricone e Paola Barale.

La serenità ritrovata

Gennaio 2009. Pietro e Kasia vengono fotografati felici e sorridenti alle Terme dei Papi a Viterbo. Gli atteggiamenti sono intimi e davanti agli obiettivi l'attrice e il compagno si scambiano gesti, che non lasciano dubbi sul ritorno di fiamma. " Avevamo litigato, ci eravamo lasciati, poi siamo tornati insieme. Noi ci siamo ritrovati, eravamo felici. Non potevamo darci più di così ", racconterà mesi dopo Kasia parlando dell'amore per Pietro. Insieme la Smutniak e Taricone hanno un grande sogno, quello di aiutare i bambini poveri del Nepal. Progettano il ritorno nel Mustang e si appassionano al paracadutismo. "È stato proprio il paracadutismo a farci ritrovare", rivela l'attrice.

L'ultima uscita pubblica

Pietro Taricone torna in tv prendendo parte alle riprese di due miniserie "Tutti pazzi per amore" e "Baciati dall'amore" e ottiene un ruolo in "Feisbum - Il film" Dino Giarrusso. Kasia Smutniak è invece impegnata nelle riprese de "La passione" e nella pellicola internazionale "From Paris with love". Proprio in occasione dell'uscita del film, che vede protagonisti anche John Travolta e Jonathan Rhys Meyers, Pietro e Kasia sfilano sul red carpet dell'anteprima. Sono felici e innamorati. Sarà l'ultima apparizione pubblica prima della tragica morte di Taricone.

L'incidente mortale

28 giugno 2010. Pietro Taricone e Kasia Smutniak sono all'aviosuperficie Alvaro Leonardi di Terni per un corso. L'ex gieffino ha alle spalle moltissimi lanci e, dopo un breve corso teorico, si lancia una prima volta, poi torna a bordo dell'aereo, dove c'è anche Kasia per lanciarsi nuovamente. Qualcosa però va storto. Pietro manda un bacio alla compagna prima di gettarsi nel vuoto, il paracadute si apre regolarmente, ma a cento metri da terra Taricone ritarda la manovra di frenata e si schianta al suolo. Kasia arriva sul punto dell'atterraggio pochi minuti dopo e vede Pietro a terra circondato dai soccorritori. Il trentacinquenne viene trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria di Terni ma le sue condizioni sono disperate: ha avuto un arresto cardiaco e ha fratture multiple agli arti e al cranio oltre a emorragie interne importanti. Pietro viene sottoposto a un delicato intervento chirurgico, durato oltre nove ore, ma nella notte del 29 giugno muore.

Il ricordo di Pietro Taricone