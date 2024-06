Raffaella Carrà, addio a un altro pezzo dell'eredità: in vendita la villa all'Argentario. Quanto vale

Ascolta ora 00:00 00:00

Il patrimonio immobiliare di Raffaella Carrà è in vendita. Dopo l'appartamento di Roma, anche la lussuosa villa all'Argentario, dove la popolare conduttrice trascorreva le sue vacanze, è stata messa in vendita. L'annuncio è comparso sul sito Lionard Luxury Real Estate, agenzia immobiliare specializzata nella vendita di proprietà di lusso. Un altro pezzo della storia di Raffaella Carrà, dunque, passerà nelle mani di altri proprietari.

La lussuosa dimora, che si trova incastonata nel verde del Monte Argentario vista mare, è stata messa in vendita negli scorsi giorni. La trattativa è riservata, ma si stima che la proprietà - composta da 1.160 mq di spazi interni e 5,75 ettari di parco - abbia un valore che supera i cinque milioni di euro. A renderla un pezzo unico sul mercato immobiliare non è solo il fatto che sia appartenuta a Raffaella Carrà e che la conduttrice abbia trascorso lì gran parte del suo tempo libero, ma anche la sua storia. L'immobile è stato disegnato e costruito da Giò Pomodoro, artista astratto tra i più importanti del XX secolo, che la realizzò alla fine degli anni Ottanta.

Le caratteristiche della villa di Raffaella Carrà

La lussuosa proprietà è classificata come dimora d'artista e comprende una villa padronale, due dependance, un parco di 5,75 ettari con terrazze panoramiche, oliveti e vigneti oltre a un eliporto privato. Tutto incastonato nel verde del Monte Argentario a due passi dal mare e con suggestiva vista panoramica sul golfo dell'Argentario. Sul portale, che si occupa della vendita dell'immobile di proprietà di Raffaella Carrà, ci sono numerose immagini della splendida villa, dove la Carrà amava trascorrere le sue vacanze toscane e dove le sue ceneri sono state portare, subito dopo i funerali, per un ultimo saluto.

La villa centrale, dove soggiornava la conduttrice, si sviluppa su tre livelli per un totale di 716 metri quadrati e è composta da un salone con camino, la cucina con grande dispensa, sette camere da letto, sette bagni, sala relax, palestra con ampia vetrata vista mare e due cantine. Costruita in pietra locale con inserti in malta, gesso e ferro, l'immobile è stato pensato e realizzato da Giò Pomodoro come una scatola ottico-scultorea, un'opera artistica e architettonica unica nel suo genere.

La proprietà comprende anche altre due abitazioni, considerate dependance, di 236 metri quadrati ciascuna con numerose camere e altrettanti servizi. Case che Raffaella Carrà riservava ai suoi ospiti e agli amici che andavano a trovarla durante le vacanze.