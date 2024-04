Rispetto per Kate o strategia? Perché Meghan ha posticipato la pubblicazione delle sue foto

Lo scorso 21 marzo, circa 24 ore prima del discorso con cui Kate ha annunciato di avere un tumore, Meghan ha visitato un ospedale pediatrico. Le foto dell’incontro, però, non sono state pubblicate subito. C’è chi ritiene che questo tempismo sia stato una forma di rispetto nei confronti della principessa di Galles e del suo messaggio e chi, al contrario, pensa sia un’altra delle presunte strategie della duchessa.

Meghan Markle lancia il suo brand e ora il titolo è in pericolo

Cortesia o strategia?

Il 2 aprile 2024 sono state diffuse tramite i social le foto di una visita di Meghan Markle al Children’s Hospital di Los Angeles. La duchessa, in un abito Oscar De La Renta da 3mila euro e ballerine nere “Aquazzura” da 750 euro, ha preso parte all’iniziativa Literally Healing, leggendo ai pazienti pediatrici delle storie, divertendosi a creare per ogni personaggio una voce diversa e firmando autografi (palese violazione di una delle regole principali della royal family). Solo che la visita è avvenuta il 21 marzo scorso, il giorno precedente al discorso di Kate Middleton.

Di solito non c’è un divario così ampio tra un evento e la successiva pubblicazione dei relativi scatti. Secondo il Mirror “la duchessa ha conservato le foto per un po’, in modo da dare a Kate il tempo” per rivelare al pubblico le sue reali condizioni di salute. Sarebbe stato un gesto di rispetto nei confronti della cognata, per non oscurare il suo messaggio (ma qui la domanda è d'obbligo: Meghan avrebbe davvero avuto un simile potere?). Questa teoria implicherebbe un dettaglio importante: Harry e Meghan non sarebbero venuti a conoscenza dei problemi della principessa con il resto del mondo, il 22 marzo 2024, ma prima, come ipotizzato dall’esperto Tom Quinn.

Non proprio tutti, però, sono convinti che la duchessa di Sussex abbia scelto di posticipare la pubblicazione delle fotografie solo per cortesia verso Kate. Stando a un’altra ipotesi la duchessa sarebbe stata solo molto scaltra: se avesse diffuso le immagini della visita all’ospedale pediatrico il 21 o il 22 marzo 2024, in concomitanza con il videomessaggio di Kate, il suo incontro con i bimbi, che ricorda molto le visite di Lady Diana ai più piccoli in ogni parte del pianeta, sarebbe passato inevitabilmente passato in secondo piano.

Un’eventualità da scongiurare per la duchessa, che vorrebbe assomigliare alla suocera mai conosciuta e si considererebbe la sua vera "erede" , come ha dichiarato ancora Quinn. Senza contare, poi, che Meghan starebbe tentando di riconquistare la popolarità perduta e, secondo i detrattori, non sarebbe disposta ad accettare di vivere una vita nell’ombra. Soprattutto non all’ombra della cognata.

“Viscontessa di Veleno”

Secondo il Daily Mail Meghan Markle non si troverebbe in una situazione facile. Lo scorso 14 marzo ha lanciato il suo nuovo brand, "American Riviera Orchard", che rischierebbe di scomparire prima ancora di iniziare la sua attività, schiacciato dall’affetto e dall’interesse delle persone nei confronti di Kate.

Se la duchessa andasse avanti con questo suo progetto proprio ora che tutti attendono ulteriori notizie della principessa e la monarchia soffre la temporanea mancanza di due dei suoi personaggi principali, Kate e Carlo III, rischierebbe di sembrare insensibile verso la cognata. In più, ha scritto il Daily Mail, “il marchio stesso è una spudorata mascherata royal”. Tutto questo, ha sentenziato il tabloid senza mezze misure, farebbe apparire Meghan addirittura “come una Viscontessa di Veleno davvero antipatica”.

Come fare, allora? Forse non c’è una soluzione. Non una semplice e immediata, almeno. Magari la duchessa di Sussex potrebbe semplicemente continuare per la sua strada, tentando di ignorare i commenti e assumendosi il rischio di essere criticata (anche perché non sta scritto da nessuna parte che continuare a lavorare implichi necessariamente indifferenza nei confronti della situazione di Kate).

Del resto l’alternativa sarebbe quella di fermare del tutto ogni attività a tempo indeterminato, cosa che probabilmente Harry e Meghan non possono permettersi.