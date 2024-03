Meghan Markle lancia il suo brand e ora il titolo è in pericolo

A metà marzo 2024 Meghan Markle è tornata su Instagram con un nuovo progetto: “American Riviera Orchard”. Un marchio di lifestyle a cui è collegato anche un sito Internet attraverso il quale la duchessa dovrebbe vendere oggetti per la casa come tovaglie e bicchieri e prodotti tra cui marmellate. La royal family, però, non sarebbe affatto contenta di questa svolta nella carriera dell'ex attrice, temendo possa portare a un uso improprio, a una specie di mercificazione del titolo nobiliare, che ora potrebbe persino essere revocato.

Il brand di Meghan

I tabloid hanno espresso diverse volte la possibilità che il Regno Unito, su richiesta di Carlo III, privasse Harry e Meghan del titolo. Questo timore, per la verità, ha accompagnato i duchi fin dalle loro dimissioni come membri senior della royal family, nel gennaio 2020. La regina Elisabetta, infatti, vietò l’uso dei termini “Sussex Royal” per la creazione di un brand che avrebbe spogliato uno dei titoli nobiliari della Corona britannica della sua aura di intoccabilità e regalità, riducendolo a una macchina per fare soldi.

Meghan ha appena lanciato un nuovo business, “America Riviera Orchard” che potrebbe persino portare, secondo l’Express, alla pubblicazione di un libro in cui dovrebbero essere riproposti temi come la moda, lo stile di vita e il benessere e a un programma di cucina su Netflix. Apparentemente si tratta di un’iniziativa che nulla avrebbe a che vedere con la monarchia britannica. Eppure la royal family non sarebbe così convinta che la duchessa abbia deciso, una volta per tutte, di mollare la presa, dedicandosi a un’attività totalmente estranea alle rivelazioni bomba sui Windsor.

Non solo: a Palazzo sarebbe ogni giorno più concreto il sospetto che Meghan abbia intenzione di puntare proprio sul suo titolo nobiliare per incrementare gli incassi. Al Daily Mail l’esperto reale Tom Bower ha affermato: “Sembra un progetto precipitoso. Meghan non ha ancora nominato un amministratore delegato per gestire il business”. La Corona potrebbe percepire il brand come una "bomba a orologeria" , un rischio per “il marchio britannico più prezioso, la royal family” . Se davvero la corte giudicasse così pericolosa l’iniziativa della duchessa potrebbe anche scegliere di attuare una minaccia la minaccia che da quattro anni pende sulla testa dei Sussex: la revoca dei titoli.

I titoli di Harry e Meghan sono in pericolo?

Il 18 marzo 2024 il Telegraph ha notato che lo spazio dedicato ai duchi di Sussex sulla pagina web della monarchia britannica è stato drasticamente ridotto. Prima ci sarebbero state diverse pagine sulla biografia e i progetti umanitari della coppia, ora solo una, che racchiude tutte le informazioni. Per ulteriori approfondimenti c’è un link che rimanda al sito Sussex.com. Buckingham Palace, ha riportato il Telegraph, avrebbe insistito sul fatto che tali modifiche sarebbero solo “un aggiornamento di routine del sito” , per nulla collegato allo sviluppo del marchio “American Riviera Orchard” e tantomeno a un declassamento di Harry e Meghan.