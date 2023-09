"Risponderà alle accuse". Andrea Piazzolla a Domenica In, ma il figlio della Lollobrigida rifiuta

Andrea Piazzolla è pronto a raccontare la sua verità negli studi di Domenica In. L'ex factotum di Gina Lollobrigida sarà ospite di Mara Venier nella puntata di domenica 24 settembre, che dedicherà un'ampia parentesi all'attrice e al processo che vede coinvolto il suo ex segretario personale. L'anticipazione esclusiva arriva da TvBlog che, nelle scorse ore, ha rivelato che la conduttrice veneziana toccherà tanti punti oscuri legati alla vicenda.

Andrea Piazzolla da Mara Venier

Il 5 ottobre il tribunale di Roma emetterà una sentenza in merito al procedimento, che vede Andrea Piazzolla accusato di circonvenzione di incapace. La requisitoria finale si è tenuta pochi giorni fa e la Procura di Roma ha chiesto una condanna a sette anni e mezzo di carcere per il segretario di Gina Lollobrigida, accusato di averla "manipolata" e "isolata da famiglia e affetti". Accuse che Piazzolla è pronto a controbattere in tv a Domenica In. " Piazzolla racconterà la sua versione dei fatti, rispondendo così alle accuse che gli sono state mosse" , fa sapere il sito di informazione, ma non è chiaro fino a che punto potrà spingersi visto il processo in corso.

Il "no" del figlio e l'ex marito della Lollobrigida

Mara Venier avrebbe voluto in studio anche altre due figure maschili fondamentali nella vita di Gina Lollobrigida, il figlio e l'ex marito. Ma entrambi hanno scelto di non partecipare alla diretta. " Domenica in aveva invitato in studio anche Andrea Milko Skofic, che però ha rifiutato l'invito. E’ stato anche invitato Francisco Javier Rigau. L'imprenditore spagnolo che sostiene di essere il marito di Gina Lollobrigida, poiché il matrimonio "è stato sciolto, non annullato". Pure lui ha declinato l'invito del programma di Rai1", conclude TvBlog. In studio ci saranno invece il manager Adriano Aragozzini, Alessandra Mussolini e Salvo Sottile per commentare la vicenda.

Piazzolla, i precedenti in tv

L'ultima volta che Andrea Piazzolla era stato ospite in televisione da Mara Venier era il 22 gennaio di quest'anno, a pochi giorni dalla morte di Gina Lollobrigida. In quell'occasione l'uomo non aveva parlato dei suoi guai giudiziari, ma aveva fatto un sentito ricordo della diva. Nel 2019, invece, l'ex factotum era stato a Domenica In insieme all'attrice. Era il 22 settembre e in quella puntata la Lollobrigida difese con forza il rapporto di stima e affetto con Piazzolla e si disse delusa dal figlio Milko, che la considerava incapace di intendere e volere.