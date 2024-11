Il ritorno di Angelina Mango sui social. Le prime parole dopo la cancellazione del tour

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave Lo stop poi il ritorno sui social

A due settimane di distanza dall'annuncio della cancellazione del suo tour italiano nei club, Angelina Mango è tornata sui social network e lo ha fatto condividendo foto e video degli ultimi giorni trascorsi lontani dal palco e soprattutto dal web. Nelle immagini condivise sulla sua pagina Instagram l'artista è apparsa serena e felice e ha riassunto i suoi ultimi quindici giorni lontano da tutto.

"Mi sono messa nei miei panni ", ha scritto la vincitrice dell'ultimo festival di Sanremo, spiegando di essere tornata alla sua vita quotidiana fatta di famiglia, amici, passeggiate in centro ma soprattutto fatta di ritmi lenti lontani anni luce dai pressanti impegni lavorativi. Gli ultimi due anni sono stati piuttosto impegnativi per Angelina Mango. Dopo il successo ottenuto ad Amici, la figlia di Mango è stata catapultata sulla scena pubblica e non si è mai sottratta agli impegni. Ha vinto Sanremo 2024 e ha partecipato all'Eurovision Song Contest iniziando successivamente un tour impegnativo, che l'ha portata in giro per l'Italia fino allo scorso ottobre, quando il suo fisico ha iniziato a manifestare i primi segni di malessere.

Lo stop poi il ritorno sui social

Visibilmente dimagrita e con una rinofaringite acuta, Angelina è stata costretta ad alzare bandiera bianca e a cancellare la tournée italiana appena cominciata. " Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live ", aveva scritto in una lettera ai fan pubblicata sui social, annunciando il suo stop fino a data da destinarsi. Subito dopo era sparita dai social per poi riapparire poche ore fa. In questo periodo di assenza Angelina Mango è tornata a vivere la vita di una normale ragazza di 23 anni. Le foto condivise sulla sua pagina raccontano di passeggiate, giochi da tavolo con gli amici, qualche prova con la chitarra fino allo scatto con Marta Donà, la sua manager. In breve tempo sotto al post si sono accumulati decine di commenti di messaggi di affetto.

"Che bello vederti sorridere",

"Ci sei mancata Nina

ha scritto un utente, mentre un'altra fan ha aggiunto:". L'ultimo post di Angelina Mango ha ridato speranza ai fan, che sperano possa tornare presto sul palco.